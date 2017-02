2Dark: Stealth-Horror erscheint am 17. März

2Dark, erdacht vom Alone in the Dark-Schöpfer Frédérick Raynal, hat einen Starttermin. Am 17. März veröffentlicht Gloomywood das Stealth-Horror-Spiel in Europa für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Ein erster Überblick über die Versionen und Features

In Europa wird der Titel limitiert im Handel verfügbar sein: Neben 2Dark auf Disc und einem Soundtrack mit 21 Titeln wird auch das Buch The Art of 2Dark, mit mehr als 100 Illustrationen, und einem Steelbook mitgeliefert.

In dem Spiel müsst ihr als Detective Smith entführte Kinder aufspüren und in Sicherheit bringen. Dabei durchstreift ihr dunkle Gassen und verlassene Gebäude, ständig verfolgt von Psychopathen und brutalen Entführern.

Die Beschreibung im Überblick:

– Ein nervenaufreibendes Erlebnis mit rücksichtslosen Konsequenzen, das ihr nur mit eurem Verstand überleben könnt.

– Perfektioniert eure Pläne, um die aufwendig gestalteten Ebenen zu infiltrieren und mit den Kindern zu entkommen.

– Haltet euch an die Schatten und plant jeden Schritt sorgfältig. Licht und Sound können eure Verbündeten sein – oder euer Verderben.

– Items sind begrenzt. Von Batterien für die Taschenlampe bis zu Kugeln für die Knarren – jedes Utensil zählt.

– Untersuche alle Ecken und Winkel, um die unheimlichen Geheimnisse hinter den Entführungen aufzudecken, neue Gebiete zu erforschen und jedes Kind zu finden.

– Kinder sind nun mal Kinder. Bei zu langen Pausen werden sie zappeln und weinen und damit alle in Gefahr bringen.

– Du musst nur eine rauchen, um deinen Fortschritt zu speichern, aber hüte dich vor lärmenden Hustenanfällen und denke immer daran, dass Rauchen wirklich tötet.

