3 Top Video Games 2017 mit E-Sport Potenzial

Der E-Sport hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Siegeszug durch die deutschen Wohnzimmer dahingelegt. Und allen Anscheins nach sorgt auch dieses Jahr für „fruchtende“ Games in der E-Sport-Welt. Durch diverse Partnerschaften der Brands, die Integrierung der Virtual Reality und die neuen Livestream-Möglichkeiten, haben sich einige spannende, neue Spiele angekündigt.

Paragon

Epic Games ist unter anderem für seine Shooter-Titel wie Unreal Tournament und Gears of War bekannt. Als das Unternehmen beschloss eine andere Richtung einzulegen, schuf es eine Massive Online Battle Arena (MOBA), ein beliebtes E-Sport-Genre, das durch League of Legends und Smite rasant an enormer Popularität gewann. Mit Paragon möchte man nun etwas ganz Neues auf den Tisch legen. Durch die veränderte Perspektive (Dritte-Person-Perspektive) wird dem Zuschauer eine viel bessere Zugänglichkeit gewährt. Doch trotz dieser Innovation glaubt Epic nicht daran, dass Paragon der nächste große E-Sport-Hit werden könnte, es sei denn, die Fans zeigen sich da anderer Meinung.

Halo Wars 2

Halo Wars 2 kommt aus dem Hause des Entwicklerstudios 343 Industries und Creative Assembly. Hierbei handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel (RTS), welches es den Spielern ermöglicht, das Kampffeld von oben zu kontrollieren. Vor allem dank seines neuen, revolutionären Modus, der sich Blitz nennt, birgt das Spiel ein großes Potenzial für den E-Sport. Der Blitz-Modus ermöglicht eine vollkommen neue Art zu spielen und kombiniert großangelegte, taktische Kampfaktionen von Starcraft, mit auf Karten basierender Strategie von Hearthstone.

Injustice 2

Injustice 2 könnte man als ein superbes Heldenprügelgame beschreiben. Hier teilen die Prügel Green Arrow und Black Canary aus, die inzwischen Eltern eines Kleinkindes geworden sind. Aber auch andere Superhelden melden sich zurück, um die Welt vor dem Wissens-Sammler Brainiac zu retten, der den teuflischen Plan hegt, die Erde (mal wieder) auszulöschen. Um dem Bösewicht Einhalt zu gebieten, raufen sich sogar frühere Feinde zusammen. Dabei setzt das Spiel auf die bekannten Stärken des Vorgängers und bringt eine verfeinerte Spielmechanik, zwei tolle Einzelspielermodi sowie den neuen Multiversum-Modus an den Start.

Es ist längst keine Seltenheit mehr, dass mit Computerspielen viel Geld verdient wird. In E-Sport Games, wie zum Beispiel Dota 2, ging es bereits um Preisgelder bis zu 18 Millionen Dollar, wobei dieses MOBA mit 2 Millionen auch die höchste Zuschauerzahl zu verbuchen hatte, gefolgt von League of Legends mit einem Preisgeld in Höhe von 2 Millionen Dollar.