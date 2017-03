88 Heroes: 88 Sekunden langer Launch-Trailer

88 Helden. 88 Levels. 88 Minuten Zeiten, um die Welt vor Dr. H8 zu retten. 88 Heroes von Bitmap Bureau und dem Publisher Rising Star Games hat sich seinem Titel bis ins letzte Detail verschrieben. Der 2D-Plattformer erscheint nicht wie geplant am 08.08. sondern schon am 24. März, das fällt zwar aus dem Thema der Zahl 88, aber wird Spieler freuen, die so schon früher in das chaotische Game eintauchen können. Erscheinen wird der Titel für die PlayStation 4, XBox One und den PC. Hier für euch der Launch-Trailer, welcher sowohl die abgedrehte Story, welche am 08.08.1988 um 08:08 Uhr beginnt, als auch so einige seltsame der insgesamt 88 spielbaren Helden zeigt:

Mit Blocktopus, Booster Goose und Nibbles the Destroyer geht es in 88 Heroes in die Schlacht

Alle 88 Helden in dem Spiel sind reichlich abgedreht und haben einzigartige Namen und Fähigkeiten, welche dem Spieler allerdings nicht immer nützlich sind. In klassischer 2D-Plattform-Manier müsst ihr springen und schießen und dabei in dem Zeitrahmen von 88 Sekunden in jedem der 88 Level bleiben. Ja, alles in diesem Spiel hat die Referenz zur Zahl 8, als musikalische Untermalungen erwarten euch somit auch 80er Synthesizer Chiptune-Melodien. Außer bei den verschiedenen Welten in dem Spiel wurde der harte 8er Kurs beibehalten- man muss sich hiermit nur 4 Zonen begnügen. Die reichlich seltsamen 88 Heldengestalten sind in der Übernahme der Zentrale von Dr. H8 nicht die erste Wahl gewesen, aber alle anderen hatten keine Zeit.

Die Entwickler von Bitmap Bureau brachten bereits Super House of Dead Ninjas heraus, welches 2013 erschienen ist und ebenfalls ein abgedrehter 2D-Plattformer war. Habt ihr von den 2D Spielen noch nicht genug und freut euch auf 88 Heroes? Lasst es uns wissen!