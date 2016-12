Gears for Breakfast veröffentlichte einen neuen Gameplay-Trailer zu „A Hat in Time“. Dieser verrät den ungefähren Veröffentlichungstermin, welcher sich im kommenden Jahr befinden wird.

In „A Hat in Time“ spielt ihr als kleines Mädchen namens Hat Kid. Sie ist auf der Suche nach Treibstoff für ihr Raumschiff. Mit einem Stundenglas wird der Antriebsstoff eingesammelt, aber Hat Kid ist nicht die einzige, denn viele auf diesem Planeten wollen das gefragte Material bekommen. Natürlich darf in einem Spiel der Bösewicht nicht fehlen. In diesem Fall ist es das böse Schnauzbart-Mädchen, Mustache Girl.

A Hat in Time: 3D-Platformer erscheint im nächsten Jahr

Auf Kickstarter präsentierten Gears of Breakfast schon die ersten beiden Trailer zu „ A Hat in Time“, welche die ersten beiden Kapitel schilderten. Nun folgte der dritte Trailer zum dritten Kapitel, welcher neue Einblicke in das Spielgeschehen bringt. Ebenso wurde durch den Trailer bekannt, dass es eine PC- und Mac-Version im kommenden Jahr geben wird und die Produktion sich dem Ende neigt.

Der Trailer trägt den Namen Last Bird Standing und zeigt neben dem Hat Kid auch noch weitere Charaktere. DJ Grooves ist ein Pinguin, der in den 70ger Jahren steckengeblieben ist. Mit seiner Afro-Frisur und Plateauschuhen verkörpert er den Funk von früher. Aber nicht nur DJ Grooves wird vorgestellt, auch der Conductor, welcher ein Hund mit deutschem Akzent ist, hat seinen Platz im Video.

Nach fast 3 Jahren Wartezeit, wird es endlich im kommenden Jahr so weit sein, dass „ A Hat in Time“ erscheint. Neben dem normalen Einzelspieler-Modus wird es einen Online- und Offline-Koop-Modus geben. Der Komponist vom bekannten „Banjo-Kazooie“ wird den Soundtrack zu „A Hat in Time“ beisteuern. Hier findet ihr nochmal alle drei Trailer:

Was haltet ihr davon? Und wie findet ihr „A Hat in Time“?