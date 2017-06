A Way Out: E3 EnthÃ¼llungs und Gameplay Trailer

Und da soll noch einer sagen EA ist für keine Überraschung gut. Schon mit Unravel hat EA bewiesen hat sie mehr als nur Renn-und Sportspiele können. Und so wird dank dem EA Originals Programm 2018 der Titel A Way Out erscheinen.

A Way Out gleich mit zwei Trailer auf der E3 2107

Das EA in der Neuzeit auch an ungewöhnlichen Spielen und Konzepten festhält haben sie schon mit Unravel bewiesen. Und so ist A Way Out auch kein nullachtfünzehn Titel. So ist das Spiel rein auf Koop ausgelegt. Heißt: Um zocken zu können braucht ständig einen zweiten Mann an der Hand haben. Aber keine Sorge der Titel ist auslegt für on und offline Koop. Hier die offizielle Informationen zu A Way Out.