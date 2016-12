ingame Adventskalender 2016 – Türchen 4

Es ist wieder soweit: Kein Flöckchen Schnee zu sehen und Opa versucht verzweifelt, die Geschenke am falschen Bart und der echten Wampe vorbei, unter den Baum zu bugsieren. Uns bleiben lediglich 20 Tage bis zum Fest aller Feste: Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist seit jeher für Besinnlichkeit und Liebe reserviert. Wir finden, es ist vor allem eine Zeit zum Teilen.

Wir haben über das vergangene Jahr so einige Inhalte mit euch geteilt, ob Preview, Review oder tägliche News. Ihr habt es uns tausendfach zurückgezahlt, indem ihr geliked, kommentiert oder schlicht gelesen habt. Im Rahmen der Feiertage ist es nun an der Zeit, euch unsere Dankbarkeit auszudrücken und etwas zurückzugeben. Was eignet sich dazu besser als ein schicker Adventskalender voller Gewinnspiele und satter Preise, der euch so richtig heiß macht auf den kalten Dezember?

Eins können wir euch versichern: Wir hatten Schwierigkeiten, die Türchen wieder zuzukriegen, nachdem wir die Gewinnspiel-Preise mühsam in den Kalender gequetscht haben. Euch steht ein proppevoller Adventsspaß bevor, denn hinter jeder Tür wartet ein neues Gaming-Schmankerl darauf, enthüllt zu werden. Heute, am 04.12.2016, verwöhnen wir euch mit großartigen Preisen von EA DICE.

Das vierte Türchen präsentiert euch ingame.de. Gemächlich öffnet es sich und gibt den Blick frei auf einen heißen Preis.

Heute verlosen wir für euch jeweils 1x Mirrors Edge Catalyst für die PS4 und die Xbox One

Infos zum Gewinnspielpreis

Die Entwickler EA DICE haben bereits mit dem ersten Parkour-Titel einen Erfolg gelandet, nun, 8 Jahre später, wollen sie die Stadt wieder in einen Akrobatik Spielplatz verwandeln.

Ihr schlüpft wieder in die Rolle der Hauptdarstellerin Faith, welche aus dem Gefängnis entlassen wurde und sich einer Runner Gruppe anschließt.

Im Gegensatz zum ersten Teil, erwartet euch in Mirrors Edge Catalyst ein zusammenhängendes, frei erkundbares Gelände. Eure Mission? Kämpft gegen die Unterdrückung, denn die KrugerSec- Sicherheitsfirma überwacht mithilfe von Microchips die Bevölkerung. Bereit, die Dächer über der Stadt Glass unsicher zu machen? Dann hüpft jetzt einfach in unseren Lostopf und gewinnt Mirrors Edge Catalyst.

Um eine der beiden Versionen von Mirrors Edge Catalyst zu gewinnen, musst du uns lediglich die folgende Frage beantworten und die Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Türchen 4“ und euer Adresse und vollständigen Namen, sowie einer Angabe, für welche der beiden Versionen ihr euch interessiert an win@ingame.de senden.

Frage: Wann wurde Mirrors Edge Catalyst erstmals veröffentlicht?

Teilnahmeschluss ist der 04.12.2016, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Mail / Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame/gamingnewstime/nr-nerds sind von der Teilnahme ausgeschlossen.