Age of Empires II HD: Rise of the Rajas

Fans kennen diesen Klassiker schon seit Jahren: „Age of Empires II“ – Das wohl langlebigste Strategie-Spiel aller Zeiten. Vor gut 17 Jahren, im September 1999, wurde Age of Empires II exklusiv für den PC veröffentlicht. Age of Empires II spielt im Mittelalter zwischen Rom und der Entdeckung Amerikas. Seitdem wurde das Spiel kontinuierlich erweitert. „Age of Empires II: The Conquerors“ war die erste Erweiterung des Strategie-Spiels, welche über die Entdeckung Amerikas hinausgeht und weitere 5 neue Völker ins Spiel bringt. Später kamen mobile Editionen dazu. Zehn Jahre nach der Veröffentlichung brachten Hobby-Entwickler das inoffizielle Add-On „The Forgotten“ ins Spiel.

2009 wurde der altbekannte Klassiker grafisch überarbeitet und als „Age of Empires II: HD“ Auf den Markt gebracht. Mit „The African Kingdoms“ wurden wieder weitere vier Kulturen hinzugefügt. Seit gestern steht nun auch die dritte große Erweiterung zur Verfügung und bringt viele altbekannte Fans wieder zurück in die Schlachten.

„Age of Empires 2 HD: Rise of the Rajas“ – Ab nach Südostasien

„Age of Empires 2 HD: Rise of the Rajas“ katapultiert euch in die Gegenden rund um Südostasien! Es wurden wieder vier neue Zivilisationen hinzugefügt. Außerdem sollen Performance-Verbesserungen vorgenommen worden sein.

Age of Empires II hat einen zeitlosen Stil und dieses Erfolgsrezept kann keiner so leicht nachmachen. Das Spielprinzip ist simpel aber genial. Auf diese Weise hat der 2. Teil der Spiele-Serie auch den Nachfolger überlebt und steht diesem in fast nichts nach.

Also ab in die Welt von „Age of Empires II“, meine Freunde! Läutet die Dorfglocke und stellt schon mal das Dorfzentrum auf, wir werden sie mit einer Horde mächtiger Kriegselefanten überrollen!