Agent: Neue Bilder zum mysteriösen Rockstar-Titel

Beinahe zehn Jahre ist es her, dass Rockstar ihr Herzensprojekt Agents angekündigt hat. Damals sollte es ein Exklusivtitel für die PlayStation werden und wurde scherzhaft mit einem Veröffentlichungsdatum im Jahr 2029 versehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind gestern einige Screenshots aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Rockstar noch nicht gänzlich mit der Entwicklung von Agent abgeschlossen hat. Die Konzeptzeichnungen sowie einige Spekulationen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Viel ist bis heute nicht bekannt über Agent, abgesehen davon, dass der Titel damals vom GTA-Team verwirklicht werden sollte. Auf der offiziellen Produktseite zum Spiel findet sich bis heute folgende Beschreibung:

Agent takes players on a paranoid journey into the world of counter-intelligence, espionage and political assassinations during the height of the Cold War at the end of the 1970’s.