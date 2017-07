Agents of Mayhem: Brandneuer Trailer

Durchgeknallt wie immer

Verrückte Action erwartet uns von den Saints Row Entwicklern. Im Neuen Trailer zu Agents of Mayhem sehen wir etwas mehr vom Gameplay. Volition spendiert uns neue zu dem ein paar neue Details.

Im Trailer selbst sehen wir nun verschiedene Agenten in Aktion und erfahren etwas über das sogenannte Firing Squad. Welchem wir dann zu Release angehören werden. Denn das Firing Squad sind die einzigen die gegen LEGIONs Truppen bestehen können. Wobei höchst zweifelhafte Kämpfer mit merkwürdigen Methoden die wohl letzte Bastion gegen den Feind sind. Na, ob das mal gut geht. Der Einfluss der Saints Row Reihe ist auch im Trailer sehr zu spüren. Überzeugt euch selbst.

https://www.youtube.com/watch?v=0AIIkneO8Vs&feature=youtu.be

Spielzeit klingt gut

So soll die Story gute 20 Stunden umfassen. Was allerdings tatsächlich nur der Kerninhalt des ganzen ist. Wer so in etwa Stufe 20 von 40 erreicht hat darf sich gerne noch etwas mehr umgucken. So erwartet die Aufmerksamen massenweise Extra Spielspaß. Producer Kate Nelson gegenüber WCCFTech:

Die Spielzeit von Agents of Mayhem ist aufgrund seiner Open World-Natur ein bisschen schwierig zu schätzen. Der Hauptweg umfasst Dutzende Spielstunden, und darüber hinaus können die Spieler ihre Agenten und Agentur aufleveln, sich durch das Global Conflict-Metagame spielen, um höchstrangige LEGION Verstecke freizuschalten, Missionen mit anderen Agenten-Kombinationen erneut spielen und LEGION Außenposten in der offenen Welt von Seoul einnehmen. Den Hauptweg abzuschließen bringt euren Agenten nur auf Level 20 von 40 möglichen Leveln. Nachdem ihr das Spiel also durchgespielt habt, seid ihr gerade mal durch die Hälfte des Spaßes gegangen

Das Spiel ist ab dem 18.08.2017 Erhältlich und wer sich das Spiel vorbestellt darf noch mit ein paar Extra Sachen rechnen. So wird der Legal Action Pending DLC zum Erscheinungstermin enthalten sein. 6 Extra Skins lassen sich für seine Agenten abstauben und sich über den unverwechselbaren Jonny Gat als Spielbaren Charaktere darf man sich dann auch freuen. Die lebende Saints Row Legende kehrt also wieder auf den Bildschirm zurück.

Des weiteren erhält das Spiel eine überarbeitete Xbox One X und eine PS4 Pro Version in der die grafischen Details an die Konsolenstärke angepasst und dem entsprechend angehoben werden. Dabei soll es sich unter anderem um die Bevölkerungsdichte und die kleinen Details handeln.