Agents of Mayhem: Das erste Agenten-Team im Video

Ein Haufen Chaos, drei abgedrehte Helden und eine Prise Selbstironie – Mit Agents of Mayhem bringt Deep Silver im August einen Third-Person-Shooter mit offener Spielwelt, der es hemmungslos krachen lässt. Bereits jetzt haben die Macher das Trio Infernale vorgestellt, welches sich in den Kampf gegen die Verbrecherorganisation Legion stürzt – Alles unter dem Motto: Je chaotischer desto besser!

Die Franchise Force übernimmt Seoul

Was haben die Avengers und die Justice League gemeinsam? Natürlich ihren einzigartigen Spitznamen. Die Agents of Mayhem wollen ihren Superhelden-Konkurrenten natürlich in Nichts nachstehen und haben sich ebenfalls einen unvergesslichen Nicknamen gegeben. Ganz im Sinne ihres exzentrischen Anführers Hollywood trägt die neu ins Leben gerufene Truppe den Namen Franchise Force. Ihr seht, in Agents of Mayhem steht nicht nur der Kampf gegen Legion im Fokus, sondern auch eine gehörige Portion Humor.

Hollywood, selbsternannter Marketing-Experte des Trios, übernimmt im finalen Spiel die Rolle des Allrounders. Maschinengewehr und ein übergroßes Ego sind die Waffen, mit denen der ehemalige Pornostar an den Start geht. Zu ihm gesellen sich Fortune und Hardtack. Sie ist eine Pilotin, die Gegnermassen mit ihrer Pistole und der tödlichen Drohne pulverisiert, während er die Widersacher auf kurze Distanz in den Boden stampft. Der Clou an Agents of Mayhem: Ihr könnt die drei Helden im Kampf jederzeit wechseln und euren Spielstil so ganz der Situation auf dem Bildschirm anpassen. Im futuristischen Seoul sorgen die drei für Ordnungen und hinterlassen dabei eine ganz Menge Chaos.

Wer einen ersten Eindruck zum Singeplayer-Titel gewinnen möchte, schaut sich den Trailer zur Franchise Force an, die am 18. August auf PS4, Xbox One und PC ihren Dienst antritt.