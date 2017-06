Agents of Mayhem: Knight Rider-Trailer macht Lust auf mehr

Agents of Mayhem ist für viele Fans der inoffizielle Nachfolger des Saints-Row-Franchises. Im nun veröffentlichten Trailer geht es daher ähnlich chaotisch zu wie bei älteren Spielen von Entwickler Volition.

Der neueste Trailer des Titels ist dabei wieder herrlich erfrischend und wunderbar trashig. Unterlegt mit dem berühmten Knight Rider-Soundtrack sowie der Off-Stimme von David Hasselhoff ist der Teaser unserer Meinung nach allemal einen Blick wert. Über die Story von Agents of Mayhem ist leider noch nicht so viel bekannt. Wir wissen nur, dass der Superschurke Dr. Babylon die Welt bedroht und eine Reihe von urkomischen Helden versuchen soll ihn aufzuhalten. Darunter Ex-Pornodarsteller, Profifootballer und merkwürdige Mannsweiber. Es wird also wieder schräg. Der Shooter erscheint am 18. August 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Agents of Mayhem – Ride of Mayhem Trailer