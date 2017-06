Agents of Mayhem: Neuer Trailer zu den Bombshells

Mit Agents of Mayhem erwartet uns im August 2017 ein richtiges Action-Spektakel. Um uns die Wartezeit ein wenig zu versüßen, gibt es bereits einige Gameplay-Videos und Trailer. Nun gibt es direkt das nächste Video und dieses Mal stehen die Bombshells im Fokus.

In dem Video werden euch drei weitere Charaktere vorgestellt. Zum einen Joule, Rama und Redcard. Jeder hat seine ganz eigenen besonderen Fähigkeiten und Geschichte in Agents of Mayhem. Während Rama einen indischen Hintergrund hat und die Ursachen einer Pest in ihrer Heimat Mumbai untersucht, ist Joule eine Kombination aus Fashion und Technik. Sie war schon als Kind in der Werkstatt ihres Vaters tätig, aber erbte auch das gute Aussehen ihrer Mutter. Nun bringt sie diese Mischung nach Mayhem.

Ein Fußballfan vom Rhein

Red Card ist gerade für uns Deutschen ein besonderer Charakter. Ursprünglich unter dem Namen Ingo als Fußball-Hooligan bekannt, ist er der größte Ultra des FC Rüdersheim. Und da LEGION auch Sportevents angreift, fühlt auch er sich angegriffen. Seitdem ist er besser bekannt als Red Card.

Schaut euch die Protagonisten in dem neuen Video einfach genau an und sagt uns, was ihr von denen haltet. Ihr findet Agents of Mayhem übrigens auch auf der Comic Con in Stuttgart am 1. und 2. Juli 2017 in der Halle 1, wo ihr das Spiel bereits testen könnt.

https://www.youtube.com/watch?v=DVfm0gdQDyw&feature=youtu.be