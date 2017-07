Agents of Mayhem: Promo-Porno-Kampagne

Geldsäcke, Handschellen und jede Menge Rauschen

Wem würde man es am ehesten zutrauen eine völlig durchgeknallte Art von Promotion zu starten? Selbstverständlich den Saints Row Entwicklern: Volution Games. Diese haben möglicherweise für ihr neustes Werk Agents of Mayhem mal wieder so richtig was vorbereitet. Ein Promo-Clip für dieses Spiel wurde nämlich auf YouPorn gesichtet.

Ob es sich tatsächlich um eine Aktion der Entwickler handelt, bleibt jedoch noch offen. Den sehr gewöhnungsbedürftigen Humor der Firma haben wir ja schon in Saints Row immer wieder gesehen. Da erinnert man sich zurück an SM-Sklaven vor Pferdekutschen, den Eisernen Thron aus Dildos und mehr Prostituierte als es wahrscheinlich in der Realität gibt. So ist es natürlich nicht ganz so verwunderlich, dass ausgerechnet auf dieser Video-Plattform ein vermeintliches Promo-Video aufgetaucht ist. Wir können euch am Anschluss des Beitrages „leider nur“ die zensierte Fassung präsentieren. Daher müsst ihr euch wohl auf eben besagte Seite, für die „schmuddeligen Erwachsenenfilmchen„, begeben, wenn ihr die ungeschnittene Version sehen wollt.

Die Echtheit ist noch zu prüfen

Bisher ist noch nicht geklärt, ob es sich dabei wirklich um eine Promotion-Aktion für Agents of Mayhem handelt. Dazu gab auch der Publisher Deep Silver einen Versuch der Erklärung um die Echtheit des Trailers:

Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass Hollywood alias Rod Stone [der PR-Beauftragte der Mayhem Agency] Gerüchten zufolge in Verbindung mit einem provokativen Film von äußerst zweifelhaftem Geschmack steht, und, davon natürlich komplett unabhängig, wohl keinen Adult Video News Award gewinnen wird. Wir nehmen uns die Zeit, dieser Informationen nachzugehen, nämlich, dass der genannte Film vor kurzem auf YouPorn hochgeladen wurde, der führenden Online-Plattform für Adult Social Networking, Karpaltunnelsyndrom-Forschung und E-Sports-Vermarktung. Mayhem arbeitet mit YouPorn zusammen, um die Herkunft des Tapes zu bestätigen, auch wenn wir nicht in der Lage waren, die Echtheit des Tapes aufgrund seines ‚knallenden‘ Zeitplans direkt mit „Hollywood“ zu bestätigen.

Auch wenn die Echtheit noch nicht bestätigt wurde, so ist es doch definitiv einschlagende PR für das neue Spiel. Das Spiel selbst erscheint bei uns am 15. August auf dem Markt und Vorbesteller können sich schon auf die Saints Row Legende Johnny Gat freuen.

Was meint ihr dazu? „Geile“ Aktion oder völlig unnütz? Teilt eure Ansichten mit uns in den Kommentaren.

Hier wie versprochen noch, die recht kurze, geschnittene Version für euch: