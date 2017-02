Angespielt: 3on3 Freestyle: Street-Basketball für PS4

Die Jungs von Joycity sind schon seit über 20 Jahren im Geschäft und wissen, was sie machen. Der koreanische Spieleentwickler konnte mit Titeln wie Freestyle und Freestyle 2 sowie Freestyle Football eine riesige Esports-Community ansprechen und ist einer der führenden Sports-Games Entwickler für den PC. Freestyle hat auch nach 12 Jahren weiterhin 11 Millionen aktive Nutzer, allerdings mit dem Fokus auf Asien.

Jetzt wagt sich Joycity auf den Konsolenmarkt und bringt Ende Februar am 28.02. ihr neustes Sport-Juwel 3on3 Freestyle für die PS4 raus. Damit soll vor allem der Westliche Markt angesprochen werden. Worum geht es? Um Street Basketball! Wie wird gespielt: Wie der Titel verrät, geht es um 3vs.3 Matches, zwei Teams treten gegeneinander an und versuchen den einen Korb zu treffen-oder zumindest den anderen daran zu hindern, den Ball zu versenken.

Am 15.02. haben uns Ezra Chao, Lead Game Designer, Chan Hyun, Game Director, und Brian Kang aus dem Entwicklerteam von Joycity besucht und wir konnten erste Körbe werfen. Wir verraten euch, wie es uns gefallen hat, mit den 15 einzigartigen Charakteren die Plätze des Street Basketballs unsicher zu machen. Ab heute (22.02.) könnt ihr in die Open Beta schnuppern!

Zur Machart von 3on3 Freestyle

3on3 Freestyle kommt als erste Streetball-Spiel auf den Markt und wurde mit viel Liebe zu Detail entwickelt. Joycity wollte kein Street-Basketball-Spiel ausbringen ohne das einzufangen, worum es dabei geht: Die Urban Culture. Die Schauplätze der Matches sind originalgetreu an vorhandene Plätze angepasst worden. Dafür reiste Joycity nach Amerika und mischte sich unter die Menge. Ihr könnt in Venice Beach, The Cage oder dem Rucker Park in Harlem eure Dribbelkünste zeigen. Auch Die Sprache bzw. Akzente und der Stil der Charaktere wurden an real existierende Menschen und Begegnungen angepasst. Unterlegt wird das Ganze mit einem Hip-Hop Soundtrack und viel Street Art.

Die Charaktere haben alle verschiedene Persönlichkeiten Sprüche und Hintergrundgeschichten (Geschrieben von Evan Skolnick, welcher auch für die Marvel Comic schrieb) sowie verschiedene Outfits und ein einzigartiges Aussehen. Ihr könnt euch natürlich für Erfahrungspunkte neue Klamotten und Schuhe besorgen und so euren Charakter individuell ausstatten. Joycity hat eine Kooperation mit der Schuh-Marke Ballup und so könnt ihr die Schuhe eures Charakters auch IRL kaufen und tragen- das Cosplay kann also kommen!

Zum Gameplay

„Easy to play, hard to master: Esports ready”

Die Spiele von Joycity sind auch bei zahlreichen Esports-Event heiß umkämpft und auch 3on3 Freestyle soll bei Esports-Events nicht fehlen, sondern ordentlich Spieler und Publikum begeistern. Hierfür gibt es umfangreiche Stats für eure Charaktere und die Matches. Deswegen ist auch die Auslegung des Spiels auf den Co-op Modus mit mehreren gelegt. Man kann auch 1vs1 Matches spielen oder gegen die AI um zu üben.

Da es das erste Konsolenspiel von Joycity ist hat man auf eine einfache, schnell lernbare Steuerung gesetzt. So kann jeder sich den Controller schnappen und in wenigen Minuten die ersten Punkte holen. Die Komplexität des Spiels kommt durch die Charakterauswahl und dessen Training. Die Erfahrungspunke, die ihr sammelt könnt ihr in das Training eures Spielers investieren und so neue Fähigkeiten wie Dribbeln oder eine höhere Ausdauer freischalten und diese dann verbessern-ganz nach eurem Geschmack! So könnt Ihr euch eure spezielle Crew zusammenstellen und eure Lieblingsspieler aufeinander abstimmen um den großen Sieg auf dem Platz zu holen.

Man lernt ja immer wieder etwas Neues und so waren für mich die Positionen im Street Basketball vorher völlig unbekannt. Die 15 Charaktere kommen in fünf Positionen daher, für jede Position hat man also 3 Charaktere zur Auswahl. Es gibt die Positionen Center, Power Forward, Small Forward, Point Guard und Shooting Guard. Ihr könnt eure Crew aus vielen verschiedenen Möglichkeiten zusammenstellen, am besten so, dass ihre Skills und Positionen aufeinander abgestimmt sind.

Jeder Charakter hat einen Special Move und auch die Größe ist entscheidend, wenn es um das Abwehren von Bällen geht. Auch gibt es unterschiedliche Offensive und Defensive Moves. In der Halbzeit, oder wenn ein gesamtes Team ein Time Out ausruft, kann man die Charaktere wechseln. So kann man zum einen eine frischen Spieler mit voller Ausdauer ins Spiel holen, als auch mit neuen Taktiken den Gegner besiegen.

Unser Spieleindruck

Das Spiel macht Spaß! Wie angekündigt, ist die Steuerung leicht gelernt, aber um die Kombos und Special Moves aufeinander abzustimmen, braucht es so einige Zeit. Wir haben mit voll aufgelevelten Charakteren gespielt und konnten so einige Tricks vollführen. Nach einem Treffer kann das Team den Triumph mit einer Geste seiner Wahl feiern.

Die Musik und die tobende Menge erzeugen einen wunderbaren Flow und man möchte am liebsten ein Match nach dem Andere spielen-und gewinnen. Eine große Komponente des Spiels ist der Umstand, dass man zusammen sitzt und wild Befehle (Kombo! Press Triangle! Nice Rebound!) und Ausrufe der Freude oder des Ärgers raus brüllt. Auch die Charakterauswahl erfolgt unter großem Argumentieren: We need a big guy! Let’s get one Power Forward!

Genau dieses Feeling wollte Joycity einfangen- zusammen an der Konsole sitzen und Spaß haben. Bis zu 3 Gamepads kann man anschließen und gegen Crews aus der ganzen Welt antreten, oder local. Wir haben sogar ein paar Mal gewonnen, obwohl wir nur einen der Jungs von Joycity in unserem Team hatten und das andere Team – Skill heißt sowas!

Allerdings haben wir nur an der Oberfläche gekratzt, denn als wir einmal durch das Menü und die verschiedenen Trainingsflächen und Skilltrees geguckt haben, haben wir gemerkt: Oho da kommt einiges auf uns als Spieler zu! Und man merkt, dass die Jungs von Joycity Erfahrung haben und das sehr gut beherrschen, was sie seit einiger Zeit machen – Einzigartige Spielerlebnisse mit sehr vielen Möglichkeiten seine Skills zu auszuwählen und zu verfeinern, einem super übersichtlichen aber ausgereiftem Menü, tollen Charakteren und ein hoch kompetitives Spiel für Esports.

Auf die Frage, wer denn nun ihr Lieblingscharakter sei, sagten fast alle: Lulu! Diese Dame, welche im 50er Jahre-Stil mit ordentlich Kurven das Spiel unsicher macht, wurde extra auf den Wusch des Teams von den Designern ins Spiel gebracht.

Die Charaktere sind nicht einfach auswählbare Spielhüllen, sondern haben wirklich Tiefe und Persönlichkeit- und einen bestimmten Style. Wie sie sich kennengelernt haben wird in Gesprächen, die man freischalten kann, zwischen den Charakteren erzählt. Angekündigt wurde auch, dass zusätzliche Charaktere und Items noch kommen werden, um eure Crew neu zu mischen und auszubilden.

Warum hat das Publikum eckige Köpfe?

Es ist wohl schon so einigen Aufgefallen, das tosende Publikum an den Spielfeldrändern ist recht quadratisch! Aber warum? Wir haben nachgefragt: Es war zum einen eine reine Design-Entscheidung, man sollte nicht vom Publikum abgelenkt werden, deswegen sieht es anders aus als die Spieler. Es gab aber auch eine tiefere Bedeutung: aus ihren Recherchen und Gesprächen mit Street Basketballern hat Joycity gelernt, dass man erst auf dem Spielfeld aufblüht und der wird, der man wirklich ist.

Freut ihr euch auch auf 3on3 Freestyle? Wenn ihr einen Blick in das Spiel werfen wollte, ist ab heute die Open Beta im Playstation Store verfügbar!

Kurz und Knackig: Das Fazit zu 3on3 Freestyle

3on3 Freestyle macht jedem Spaß! Ob man einfach nur wild die Knöpfe drückt, oder sich geskilled an Kombos und die speziellen Fähigkeiten der Crew wendet- die Bälle werden versenkt! Das Zusammenspielen auf der Couch mit den Freunden macht mit der Musik enorm viel Laune. Durch das Training und den Ausbau spezieller Fähigkeiten, kann man die Spieler an den eigenen Spielstil anpassen und sich eine perfekte Crew zusammenstellen, wenn man die Zeit und Muße dazu hat. Den Fokus auf Esports-Events merkt man, dies tut dem Casual Gaming allerdings keinen Abriss.