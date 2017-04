Angespielt: Exklusiver Einblick in den Watch Dogs 2 DLC „Keine Kompromisse“

Hack and Spray in San Fran – Am 18. April bringt Ubisoft den neuen DLC zum Nerd-Abenteuer Watch Dogs 2 und öffnet zum dritten Mal die Tore zur vernetzten Golden City. Wir haben die Jungs und Mädels aus der Kreativabteilung in Düsseldorf besucht und konnten dort exklusive Eindrücke zum neuen Update und „Keine Kompromisse“-DLC sammeln. Wie wir die Hipster-Metropole noch bunter gestalten als sie ohnehin schon ist, warum wir uns an den Filmklassiker No Country for Old Men erinnert fühlten und welche Rolle der mysteriöse Sexbot namens „Pokey“ spielt, erfahrt ihr in unserem „Angespielt“.

Mit Paddel und Sexbot in den DLC

Seid ihr noch unentschlossen, ob ihr euch den dritten und letzten DLC des Hacker-Spektakels Watch Dogs 2 gönnen sollt? Wer bereits im Besitz des Grundspiels ist, kann ab dem 17. April auf der PS4 in die kostenlosen Updates hineinschnuppern und sich somit die Kaufentscheidung erleichtern. Ansonsten schaut doch einmal in unseren Artikel zum DLC, in dem wir euch die kostenlosen Features und Zusatzinhalte von „Keine Kompromisse“ kompakt zusammengetragen haben.

Den Season Pass mit allen drei DLCs zu Watch Dogs 2 erhaltet ihr über den offiziellen Shop von Ubisoft und seid auf der PS4 direkt am 18. April am Start. PC-Spieler und Xbox-Enthusiasten müssen sich noch bis zum 18. Mai gedulden, bis sie mit Paintball-Knarre und Nietenhalsband in den Hacker-Krieg ziehen dürfen.

Für alle, die einen ersten Einblick in Watch Dogs 2 ganz ohne unsere lieblichen Gamerstimmen genießen möchten, haben wir die erste Mission des DLCs unkommentiert parat.