Angespielt: RoadGrandTours – Virtuelle Rennrad Software

Wer von euch Radsport-Interessiert ist und selber häufiger im Winter „auf der Rolle“ fährt bzw. einen Rollentrainer verwendet, der wird die Probleme mit der Langeweile kennen, die sich nach einiger Zeit auf dem Indoor-Trainer einstellt. Viele behelfen sich mit Filmen, Serien oder Radrennen, die sie nebenbei schauen. Seit dem letzten Jahr hat die virtuelle Radrenn-Software Zwift frischen Wind in die Szene gebracht und gibt die Möglichkeit mit anderen Sportlern auf der ganzen Welt gemeinsam zu fahren und zu trainieren.

Ich selber bin ein großer Fan von Zwift und fahre mit dieser schon seit der Beta und bin seitdem mindestens ein- bis zweimal pro Woche auf Zwift unterwegs.

Umso interessierter war ich, als ich von einer weiteren virtuellen Rennrad-Software namens RoadGrandTours hörte, die sich in der frühen Entwicklung befindet. Vor einigen Tagen habe ich von den Entwicklern die Möglichkeit bekommen, die Software einmal zu testen. Die ersten Eindrücke von RoadGrandTours möchte ich euch hier schildern.

Wichtig: Es handelt sich aktuell um die Alpha-Version der Software, daher ist das Programm noch als „unfertig“ zu betrachten.



RoadGrandTours möchte echte Strecken und bekannte Touren abbilden

RoadGrandTours (oder kurz RGT genannt) hat den Anspruch echte – in der Rdsportwelt bekannte – Touren, Strecken oder Pässe abzubilden. Vergleicht man die Software mit den bekannten schon bestehenden Systemen wie Zwift oder VirtualCycling, dann ist RGT etwas dazwischen. RGT arbeitet weder mit echten Videos, noch mit „Phantasiestrecken“ wie es zum Beispiel bei Zwift der Fall ist. Bei RGT wird die Streckeninformation aus der Datenbank von VeloViewer übernommen, so dass Steigung, Entfernung und Kurven metergenau übernommen werden können und so in der Software die echte Strecke abgebildet wird.

Um der Umgebung noch die passenden Anstrich zu geben, schaut sich das Entwicklerteam über Goolge-StreetView und GoogleEarth die Umgebung und die Landschaft an und bildet diese auf der Route nach. Wie man auch im Video später sehen kann, sind Straßenschilder, Felsvorsprünge und Ähnliches eins zu eins in die Routen übernommen worden.

In Kombination mit einem Smart-Trainer, der die Steigungsverhältnisse auf den Rollentrainer überträgt, erhält man damit eine sehr realistische Version der echten Route.

Endlich einmal die „must haves“ der Radsportwelt abfahren

Aktuell gibt es 2 Touren die man fahren kann, nämlich den berühmten und berüchtigten Stelvio Pass, der mit 2757 Metern eine epische Tour verspricht, sowie die Route Cap Formentor auf Mallorca. Bei Cap Formentor handelt es sich um die Nord-Ost-Spitze der Insel an deren Ende ein kleiner Leuchtturm mit einem Restaurant zu finden ist. Die Route dorthin führt über zwei kleinere Anstiege von deren höchsten Punkten man einen wunderschönen Blick auf die Umgebung hat.

Die Entwickler haben schon angekündigt, dass es natürlich später bzw. in der Vollversion diverse Routen und bekannte Strecken geben wird. Die nächste gerade in der Entwicklung befindliche Tour ist der Mont Ventoux – ebenfalls eine der härtesten und bekanntesten Tour de France Anstiege.



Sehr dicht an der echten Strecke

Da ich selber im letzten Jahr die Route nach Cap Formentor fahren konnte, hatte ich noch eine sehr gute Erinnerung an die Tour und finde dass RoadGrandTours sehr dicht an der Realität ist. Dabei geht es natürlich nicht nur um die Steigungen bzw. die physikalischen Werte der Strecke, die ja 1:1 übertragen wurden, sondern auch um das „Look & Feel“ der Strecke. In diesem Fall ist die Natur von Mallorca und die Umgebung sehr gut abgebildet. Klar fehlt am Ende der Geruch der Olivenhaine und die Hitze der Balearen-Sonne, aber es ist finde ich von den aktuellen technischen Möglichkeiten sehr Dicht am Original.

Es fehlt natürlich noch der „Feinschliff“

Da RGT noch in der Alpha-Phase ist, kann man natürlich noch nicht sagen, was später noch an Features eingebaut wird, aber ich würde mir etwas mehr Bewegung in der Umgebung wünschen, damit die Realitätswirkung noch verstärkt wird. Aktuell ist die Umgebung noch recht statisch. Würde sich hier und da etwas bewegen, oder auch eine unterschiedliche Geräuschkulisse vorhanden sein (mal ein zwitschernder Vogel o.ä.), dann würde das dem Ganzen sicher noch einen realeren Touch geben. Da die Software aber noch in der Entwicklung ist, kann dies natürlich alles noch kommen.

Interview mit dem Projekt-Gründer Alex

Ich hatte ebenfalls die Möglichkeit dem Projekt-Gründer Alex ein paar Fragen zu der Software und dem Entwicklungsprozess zu stellen.

ingame.de: Wie bist Du auf die Idee gekommen eine virtuelle Radsport-Software zu entwickeln und was sind Deine Ziele mit der Software? Seid ihr reine Programmierer oder betreibt ihr selber gerne Radsport?

Alex: Vor ein paar Jahren habe ich mich für das Trainieren mit einem Smart-Trainer begeistert als ich wenig Zeit hatte Draußen zu trainieren. Man kann seine Wattwerte sehen und er ist optimal für FTP-Tests und Intervalle. Ich habe allerdings die Erfahrung vermisst, die man in der Natur hat, wenn man die Umgebung erforscht, unbekannte Straßen fährt oder mit seinen Freunden in der Gruppe mit 40 km/h fährt. Ich probierte also jede Software aus, die es bisher in dem Bereich gab. Einige kamen dabei zwar schon dicht an meine Vorstellungen heran, aber ich beobachtete mich immer dabei, wie ich überlegte wie man es noch besser machen kann. Ich stellte fest, dass dies das perfekte Projekt für mich wäre, da es Programmierung, Radsport und Projekt-Management miteinander kombiniert. Vor ungefähr einem Jahr holte ich dann ein paar Leute an Board und wir begannen an dem Projekt zu arbeiten.

Was das Ziel angeht, welches ich mit der Software habe klingt es möglicherweise etwas komisch, aber es ging darum meinen Bruder in Canada dazu Bewegen mit seinem Indoor-Trainer zu fahren. Immer wenn ich das Thema Indoor-Cycling anspreche grummelt er etwas von „Hamsterrad…“. Ich dachte wenn ich das Projekt starte, würde er mitmachen und wir könnten so einmal virtuell zusammen fahren. Aber selbst ein Jahr danach kommt er immer noch mit wilden Ausreden warum es nicht die richtige Zeit für die Rolle ist, oder er erst demnächst damit anfangen will. Da ich ihn nicht über das Telefon motivieren kann, ist eins meiner Ziele die Erfahrung mit RGT so gut zu machen, dass seine Rad-Kumpels davon so begeistert sind, dass sie ihn dazu bringen es auch einmal auszuprobieren.

Es ist ein Projekt von Radpsportlern für Radsportler und es ist wichtig, dass jeder im Team genauso begeistert und leidenschaftlich bei der Entwicklung ist wie ich. Aktuell sind wir ein Team aus Radsportlern aus Frankreich, Canada, Rumänien, Irland und England, die alle begeistert sind mitzumachen.

ingame.de: Wie finanziert ihr das Projekt, wo ist euer Hauptsitz und wie groß ist das Team?

Alex: Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir das Projekt selber finanziert. Wir haben etwas Geld in Bukarest erhalten, sind aber aktuell auf der Suche nach einer langfristigen Finanzierung. Die Entwicklung der Software findet in Bukarest und Frankreich statt, das Business-Development in Irland und England mit technischer Unterstützung aus Kanada.



ingame.de: Was ist euer Ziel mit RGT im Vergleich zu Zwift oder VirtualTraining. Es scheint bei der Zielgruppe dazwischen zu liegen und spricht eher Personen an, die den realistischen Anspruch an eine Radsport-Software suchen.

Alex: Ja genau das ist das aktuelle Ziel. Es soll einen immersive Erfahrung sein, bei der Du das Gefühl hast wirklich auf Mallorca, oder einer anderen bekannten Route zu sein. Diese Erfahrung gepaart mit etwas Wettkampf bei den Segmenten, einer großen Auswahl an Rädern und Equipment die man sich verdienen kann, sowie der Möglichkeit einfach und schnell Gruppenfahrten zu starten sollte ein guter Startpunkt sein. Danach planen wir auch Events und Rennen zu integrieren.

ingame.de: Wie läuft der Prozess einer neuen Routen-Entwicklung ab?

Alex: Eine neue Route wird aus den GPS-Daten und den Terrain-Modellen erstellt, die wir uns aus verschiedenen Quellen holen (z.B. VeloViewer). Dazu kommen weitere Datenquellen wie Satelliten-Bilder und Fotos der Straße. Die 3-D Modelle (Vegation, Gebäude, Schilder, etc.) kommen aus der eigenen Entwicklung. Cap Formentor hat uns ungefähr 2 Monate Entwicklungszeit gekostet.

ingame.de: Was kannst Du uns über die künftigen Pläne oder Updates zu RGT sagen und was ist der schwerste Teil in der Entwicklungsarbeit bis jetzt?

Alex: Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Beta-Start in ca. 2 bis 3 Monaten, der eine weitere Route enthalten wird (eine längere Strecke mit einem großen Anstieg). Weiterhin wollen wir die Avatare verbessern und dabei mit dem „Motion-Capturing“ arbeiten. Möglicherweise wollen wir auch eine iOS- und Android-Version anbieten. Es gibt weitere interessante Dinge an denen wir arbeiten, allerdings ist es noch zu früh, darüber zu sprechen.

Die größte Herausforderung bei der Entwicklung ist sich bei der Menge an Ideen die man verwirklichen möchte auf einige wenige Dinge zu fokussieren, da die Ressourcen in unserem Team ja begrenzt sind.

Fazit für RoadGrandTours: Vielversprechend!

Wir werden euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten was RoadGrandTours angeht. Wer Geschmack an der Software gefunden hat, kann sich natürlich ebenfalls für den Alpha-Test anmelden. Viel Spass.