Animal Crossing New Leaf: Gratis-Update bringt Amiibo-Unterstützung und noch vieles mehr

Test: Animal Crossing: New Leaf

Anfangs nur in Japan bekannt trat die Animal Crossing Reihe schon sehr früh ihren Siegeszug auch in den westlichen Gefilden an. Zwar warten wir Europäer meist recht lange auf die Spiele aus dem Hause Nintendo, doch in wenigen Tagen ist es soweit. Mit Animal Crossing: New Leaf bietet sich euch erneut die Möglichkeit, ein geselliges Leben in einer kleinen Stadt zu verbringen. Dabei kehrt die Serie von der Wii nun wieder in den mobilen Sektor in Form des Nintendo 3DS zurück. Ob die Stadt, ihre Einwohner und Aktivitäten uns erneut ans Herz wachsen konnten verrät euch unser Test. Vom Einwohner zum Bürgermeister Auffälligste Veränderung an der eigentlich nicht so richtig vorhandenen Story: Statt nur irgendein neu hinzugezogener Bewohner der Stadt zu sein, werdet ihr in Animal Crossin