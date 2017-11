Animal Crossing Pocket Camp: Release bereits am Mittwoch!

Die amerikanische Nintendo Zentrale veröffentlichte auf ihrem Twitter Account heute eine Neuigkeit über die sich sehr viele freuen dürften. Schon länger war bekannt, dass mit „Animal Crossing: Pocket Camp“ eine mobile Version der Social Simualtion erscheinen wird. Nun gibt es auch endlich einen Termin und das sogar schon sehr zeitnah. Am 22. November wird es soweit sein, dann dürfen alle IPhone und Android-Smartphone Besitzer sich auf einen Handy-Auftritt des Klassikers freuen.

In dem Spiel baut ihr als Zeltplatz-Manager euren eigenen Urlaubsort auf. Dort ladet ihr eure tierischen Freunde zum Verweilen ein. Um das für den Bau nötige Material zu erhalten, helft ihr Tieren in den unterschiedlichen Schauplätzen. Dadurch und durch zeitlich begrenzte Blitzaufgaben erhaltet ihr Belohnungen.

Wenn ihr mit den Tieren Freundschaften geschlossen habt, könnt ihr sie auf euren Zeltplatz einladen. Um Bauaufträge für neue Möbel abzuschließen benötigt es Zeit. Diese könnt ihr durch Blatt-Bons überbrücken. Blatt-Bons sind als Belohnung oder durch Mikrotransaktionen erhältlich. Im unten gezeigten Trailer ist euch möglich, einen ersten Eindruck der neuen App zu gewinnen. In Australien können Spieler seit heute schon den Zeltplatz-Manager mimen. Im Rest der Welt wird es am Mittwoch soweit sein.

Have you heard the news? Animal Crossing: Pocket Camp will be coming to mobile devices worldwide on 11/22! #PocketCamp pic.twitter.com/jShJwDgnls

