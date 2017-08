Anno 1800: Trailer kündigt neues Spiel an

Battlefield 1: Neue Details zum DLC ‚In the Name of the Tsar‘

Für den DLC 'In the Name of the Tsar' des Weltkrieg-Shooters Battlefield 1 hat Dice im Zuge der Gamescom neue Informationen veröffentlicht. Im September 2017 soll die Erweiterung für Europa veröffentlicht werden. In dieser betritt erstmals die gewaltige russische Armee das Schlachtfeld. Darunter ist auch das Frauen-Bataillon des Todes. Das ist wiederum durch die Späher-Klasse repräsentiert. Mit dem DLC verschiebt sich der Krieg an die Ostfront und führt damit in eine der brutalsten