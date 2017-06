Anthem: Autor von Star Wars und Mass Effect ist für die Geschichte verantwortlich

Die Enthüllung von Anthem, dem neuen Spiel von BioWare, war sicherlich eines der größten Highlights auf der diesjährigen E3. Nun wurde veröffentlicht, welcher Autor für die nicht unwichtige Geschichte des Sci-Fi-Shooters verantwortlich sein soll.

Anthem soll mit unglaublicher Grafik, ausgefeiltem Gameplay und immer neuen Inhalten zu einer riesigen Marke aufgebaut werden. Nicht zu unterschätzen ist dabei natürlich die Story des Titels. Bisher ist uns aus den gezeigten Trailern nur bekannt, dass die Menschheit sich in der Zukunft hinter einer großen Mauer zurückgezogen hat und nur einige, speziell ausgerüstete Träger von sogenannten Javelin-Suits sich überhaupt aus dieser Zone heraustrauen. Nun wurde jedoch bekannt, wer der neue Autor hinter der Geschichte von Anthem ist. Als Mastermind der Story tritt niemand Geringeres als Drew Karpyshyn auf. Karpyshyn ist der ehemalige Lead Writer von Mass Effect, Mass Effect 2 und war auch stark an der Geschichte von Star Wars: The Old Republic und Knights of the Old Republic beteiligt. Sein Mitwirken am Projekt bestätigte der Autor nun auf Twitter:

Yes. Yes I am. :) — Drew Karpyshyn (@DrewKarpyshyn) June 13, 2017

Diese Nachricht macht bei Fans und Interessierten sicher Lust auf mehr. Wir haben zumindest einige Erwartungen an den Koop-Shooter. Die bisher gezeigten Gameplay-Elemente gehören zum Besten, was wir in letzter Zeit zu sehen bekamen. Anthem soll im Herbst 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Microsofts neue Xbox One X soll als Lead-Plattform des Titels fungieren.

Anthem – Official Gameplay Reveal