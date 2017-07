Anthem: Bioware entwickelt bereits seit Jahren und wird Familienfreundlich

Die neue Marke von BioWare

Das Neue große Spiel von Bioware ist keineswegs kurzfristig Geplant. So stammen die Pläne zu Anthem, dem neuesten Loot-Shooter, schon aus dem Jahre 2014 wenn nicht sogar schon 2012. So wurde also schon seit guten ca 3-5 Jahren hinter verschlossenen Türen an dem „Familienfreundlichen“ Spiel gearbeitet. Das wurde jetzt klarer durch die Neuigkeit das der damalige BioWare Chef Casey Hudson in das Studio zurückkehrt.

In einem Blog hat der, ehemalige und bald wieder führende General Manager, erwähnt bereits vor seinem kurzzeitigen Austritt mit Aaron Flynn, der derzeitige GM, am Projekt Anthem gearbeitet zuhaben. Er habe also demnach schon den Grundstein gelegt und unterstützt das neue Spiel in seinem Innovativen Family-Gaming-Prinzip. Denn Anthem soll keineswegs ein weiterer brutaler Shooter werden sondern eine ganze Familie vor dem Bildschirm bringen können. Um dann genüsslich mit Kind und Kegel ein bisschen zu Ballern. Ob es möglicherweise doch noch weitere Einstellung zur Gewaltdarstellungen gibt, die Erwachsenen vorbehalten ist, ist bisher nicht bekannt.

Wir sind alle ein bisschen Erwachsener geworden

Anthem legt sich allerdings mit satter Konkurrenz an. So sind Beispielweise Destiny und auch der Nachfolger Destiny 2 ebenso The Division beliebte Loot-Shooter mit einer großer Fanbase. Jedoch wird an solchen Spielen auch immer gern und viel Kritisiert. Die beiden Spiele sind ja allerdings ganz anders als Anthem sich bisher Präsentiert hat. Seitens Aaron Flynn heißt es über die Familienfreundlichkeit:

Das ist meine Chance, ein Spiel zu entwickeln, das ich zusammen mit meinen beiden Söhnen spielen kann. Wir spielen zur Zeit gerne Videospiele zusammen und ich weiß, dass es bei uns sehr viele Angestellte gibt, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden. […] Wir sind alle ein bisschen älter und Erwachsener geworden. Für uns stellt das die Möglichkeit dar, ein Spiel zu erschaffen, das wir mit unseren Familien spielen können.

der Release ist für Ende 2018 auf PC, PS4 und Xbox One vorgesehen und wird uns ganze 10 Jahre neue Inhalte bescheren.