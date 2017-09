Anthem: Es wird noch eine Beta kommen

Bereits auf der diesjährigen E3 wurde überraschen das Spiel Anthem angekündigt. Dieses ist das neue Action Rollenspiel aus dem Hause BioWare und will den Spieler in eine neue Sci Fi Welt entführen. Seit längerer Zeit wurde es wieder still um den Titel. Nun hat das Entwicklerstudio neue Informationen zu einer Beta des Spiels verkündet.

Anthem antesten

Als das Action Rollenspiel unerwartet auf der E3 2017 angekündigt wurde, zog es viele Blicke auf sich. Der Gameplay Trailer versprach spektakuläre Action in einem neuen Sci Fi Setting. Seit der Ankündigung kamen aber nicht mehr viele weitere Details ans Licht. Wie das Entwicklerstudio BioWare versicherte, läuft die Entwicklung aber noch auf Hochtouren. Der zuständige Game Director Jonathan Warner verlautete auf Twitter, dass es definitiv eine Beta zum großen Titel geben wird. Im Wortlaut sagte er: „Ja, wir werden eine Beta haben.“ Dennoch fügt er hinzu, dass sich Anthem noch lange nicht in der Fertigstellung befindet. Eine offizielle Ankündigung der Test-Phase wird also noch auf sich warten lassen.

Denn Tweet von Jonathan Warner findet ihr hier. Anthem wird voraussichtlich erst im Herbst 2018 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen. Freut ihr euch auf den Titel?