Anthem: General Manager verspricht Science-Fantasy statt Fiction

Nachdem der erste große Hype um den neuen Bombast-Shooter aus dem Hause Bioware vorerst verflogen ist, hat sich Aaryn Flynn im Rahmen der kanadischen Radioshow CBC Radio zur Geschichte von Anthem geäußert. Dabei möchte er die neue IP vor allem vom Genre-Klassiker Mass Effect abheben und gleichzeitig an das enorme Potential der Entwickler in puncto Storytelling erinnern.

Weniger harte Fakten, dafür mehr Unterhaltung

Aus der heiß diskutierten und hochgelobten Pressekonferenz von Microsoft auf der E3 ging Anthem in diesem Jahr als absoluter Gewinner hervor. Der Ersteindruck: Ein actionlastiger Coop-Shooter im Stile von Destiny, aufgepeppt mit einer Geschichte von Bioware. Nach dem technischen Fiasko des aktuellen Mass Effect besinnt sich das Entwicklerteam, zumindest in der Außendarstellung, zurück auf die eigenen Stärken: Packende Stories in einer exotischen Atmosphäre. Im kurzen Radiomitschnitt resümiert Aaryn Flynn folgendermaßen:

Die Geschichte zeichnet euch als Teil der Menschheit und Mitglied der sogenannten Freelancers, einer zum Schutz der Menschen geschaffenen Söldnertruppe, die auf einem weit entfernten Alien-Planeten operiert.

Was zunächst wie ein prototypisches Sci-Fi-Setting klingt, soll den Angaben des Kanadiers zufolge in der Umsetzung weniger ernsthaft und verkopft daherkommen als Mass Effect. Stattdessen soll der Unterhaltungswert in den Vordergrund gerückt werden und die Fragen nach dem Warum und Wie vorerst zurückgestellt werden:

Anthem spielt in einem Genre, das wir „Science-Fantasy“ getauft haben – wie in den großen Universen von Star Wars oder Marvel, in denen ständig etwas passiert, ohne dass sich jemand darum kümmert, warum und wie es gerade passiert, also der wissenschaftliche Hintergrund. Während Mass Effect eine echte hardcore Science-Fiction-IP ist, geht es in Anthem vielmehr darum, in einer dichten und exotischen Welt Spaß zu haben, in die ihr gnadenlos hineingesogen werdet.

Wir sind gespannt, wie viel Fantasy letztendlich den Weg in das Spiel finden wird und hoffen, dass sich Anthem mit dem aufgelockerten Setting von Destiny und Mass Effect absetzen kann. Etwas mehr Narrenfreiheit in puncto Gamedesign und Story schadet dem Team von Bioware sicher nicht