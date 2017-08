Arbeitet Bethesda an einem Game of Thrones Spiel?

Schon seit längeren sind Gerüchte in der Umlaufbahn, nach denen Bethesda Softworks an einem bis dato unbekannten großen Projekt mit dem amerikanischen Sender HBO arbeiten soll. Nun tauchte ein weiterer Hinweis auf, welcher die Entwicklung eines Spiels zur beliebten Fantasy Serie verdeutlicht.

The Elder Scrolls trifft auf Westeros

Bethesda Softworks ist vor allem für seine The Elder Scrolls Reihe und die Fallout Serie bekannt und hat viele Fans gefunden. Bereits zur diesjährigen E3 kamen vereinzelte Gerüchte auf, dass der Publisher zusammen mit dem amerikanischen Fernsehsender HBO an einem neuen Projekt arbeiten soll. Dieses werde wohl voraussichtlich 2020 abgeschlossen sein und auf den Markt kommen. Der Sender ist vor allem für die äußerst beliebte Serie Game of Thrones bekannt geworden. Nun verdeutlicht sich auch woran die beiden Unternehmen gearbeitet haben könnten.

Der Online Händler Target hat auf seiner offiziellen Seite einen Eintrag für das Produkt „Bethesda: Game of Thrones“ gelistet. Natürlich ist dies keine Garantie dafür, dass das Spiel auch tatsächlich erscheinen wird. Dennoch könnte dies ein Indiz auf eine mögliche Zusammenarbeit sein. Keiner der Beteiligten hat sich hierzu geäußert.

Bis dato gibt es offiziell nur zwei Spiele zu Game of Thrones. Diese sind die zum einen die Telltale Serie zum Fantasy Epos und ein noch kommendes MMO namens „Game of Thrones: Seven Kingdoms“ von Bigpoint.