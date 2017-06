Argo: Neuer free-to-play Shooter von den Arma-Machern

DayZ: Offizieller Trailer zur ARMA-2-Mod

Zombies und Videospiele gehören einfach untrennbar zueinander. Auch wenn wir zeitweise ein wenig an unserer Beziehung zu den schlurfenden Hirnfressern zweifeln, teilweise sogar ein wenig überreizt von der schieren Anzahl an Spielen mit Untoten sind, so herrscht doch im Moment wieder Blütezeit im Zombie-Land. Neben dem bewegenden Adventure-Drama The Walking Dead von Telltale Games (ingame-Test: 8.0) und der beherzten Trash-Persiflage Lollipop Chainsaw (ingame-Test: 8.0) lässt uns jetzt eine Mod zum realistischen Militär-Shooter ARMA 2 aufhorchen. DayZ ist ein Underground-Hit aller erster Güte und verbreitet sich zurzeit wie ein Lauffeu … eh, Zombie-Virus in der Spielergemeinde. Statt euch Missionen, Handlung und cineastische Inszenierung zur Hand zu geben, habt ihr es in DayZ