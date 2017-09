ARK Survival Evolved: Neues DLC im Oktober

Neuerungen kommen Schlag auf Schlag

ARK Survival Evolved ist nun seit ein paar Tagen offiziell erschienen. Das Spiel selbst hatte eine der längsten Preview-Phasen der Gaming-Geschichte. Nachdem man schon das DLC Scorched Earth kaufen konnte, gibt es jetzt schon die Ankündigung für ein weiteres DLC.

ARK ist eines der besten Survival Spiele überhaupt, wenn man nach den Fans der ersten Stunde geht. Umso weniger verwunderlich ist es das man das Spiels, seitens der Entwickler Wildcard, immer wieder mit neuen Inhalten versorgt. So bleibt das Game immer wieder interessant. Im ersten DLC, mit Namen Scorched Earth, haben wir uns nicht nur mit Dinos und wilden Urzeit-Jägern herumschlagen müssen sondern man ging insbesondere eine Richtung an die Spieler generell sehr Anspricht: Fantasy. So hat man die Möglichkeit mit Drachen zu ringen und einen Phönix ist zähmbar.

Radioaktivität und eine riesige Höhle

Die Neue Erweiterung wird sich auch wieder einen besonderen Thema annehmen. So sieht es im Trailer ganz danach aus als wenn wir in eine Radioaktive Höhle eindringen in der alles recht groß und irgendwie Deformiert wirkt. Wir erhalten zudem viele neue Ausrüstung die wir so in der Form aus dem Hauptspiel nicht gewohnt sind. Beispiele dafür sind Kletterhaken und einen, stark an Leonardo Da Vinci angelehnter, Gleiter. Des weiteren erhalten wir Knicklichter und es warten extrem viele neue Spannende Herausforderungen auf uns.

Den passenden Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Wann genau im Oktober die Erweiterung erscheinen wird ist leider noch nicht bekannt. Allerdings wird man sich diese große Neuerung auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One zulegen können. Freut ihr euch schon auf die Erweiterungen oder seid ihr mit dem Hauptspiel bereits bedient? Schreibt es uns in die Kommentare.