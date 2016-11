ARK – Survival Evolved: PS4-Version zertifiziert und in den Startlöchern

Looten, Leveln, Dinosaurier – Steht der Indie-Survivalkracher kurz vor dem Release auf der Playstation 4? In den vergangenen Monaten hat sich zunehmend herauskristallisiert, dass ARK: Survival Evolved, aus der Feder von Studio Wildcard, möglicherweise noch dieses Jahr aus dem überdimensionalen Ei schlüpfen könnte. Per Twitter hat sich nun das Team zu Wort gemeldet, das für die Portierung der PS4-Version verantwortlich ist und wie es scheint, stehen alle Release-Ampeln auf Grün.

Das Spiel befindet sich seit dem 3. Juni 2015 im Early Access auf Steam und wird seither allerorts in den Himmel gelobt und ausschweifend gezockt. Der Gedanke, auf einer von Dinosauriern bevölkerten Insel zu überleben, steht dabei im Vordergrund – Frei nach dem Prinzip: Schaffe, schaffe, Häusle baue! Denn in ARK: Survival Evolved gelingt es euch nur mithilfe der zufällig auf der Insel verstreuten Materialen und der zahlreichen Dinosaurier-Arten, langfristig am Leben zu bleiben. Wer eine ganze Menge der wertvollen Materalien und saurischen Wegbegleiter für sich beansprucht, kann im späteren Spielverlauf lebensnotwendige Upgrades wie Kühlschränke oder Schusswaffen freischalten.

Der Titel vermischt also Urzeitliches mit Modernem, um für die nötige Abwechslung zu sorgen und schließlich das „Evolved“ im Namen zu legitimieren.

Pc-Spieler kamen bereits vor mehr als einem Jahr in den Genuss des Indie-Survivalspiels, Xbox zog im Dezember letzten Jahres nach und ermöglichte auch den ersten Konsoleros die spaßige Jagd auf Urzeitviecher. Für die PS4-Version hieß es bislang: Besser spät als nie. Nun hat Abstraction-Games, das Studio, das sich um die lang erwartete PS4-Portierung gekümmert hat, per Twitter verlauten lassen, dass der Titel nun alle Zertfizierungsprozesse von Sony durchlaufen habe und startklar sei, wenn es nach dem Indie-Team ginge.

Due to no internet at the office we setup a Headquarter at the CEO’s home. But it all paid off, just heard we nailed the #ARK PS4 builds! pic.twitter.com/ikqcq6ZdcK

— Abstraction Games (@AbstractionGame) 25. November 2016