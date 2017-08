Arms: Neue Inhalte auf dem Weg

Nintendos Prügler Arms soll nach Aussagen des Publishers wieder neue Inhalte mit einem Update erhalten. Enthalten ist dabei unter anderem ein neuer Charakter und eine noch unbekannte Map.

Kostenlose Inhalte

Tradionsunternehmen Nintendo hat offiziell angekündigt, dass das exklusiv für Switch erhältliche Beat ‚em Up Arms wieder ein Update bekommt. Nachdem vor nicht all zu langer Zeit die Spielbalance angepasst und die Stärken und Schwächen der Charaktere neu kalibriert wurden, kommen nun also wieder neue Inhalte dazu. Das noch folgende Update soll laut Aussagen der Entwickler mehr bieten. So wird es eine neue Map geben, auf welcher ihr euch die packenden Faustkämpfe liefert. Auch auf neue Arms dürft ihr euch freuen. Diese bieten euch neue strategische Mög9lichkeiten bei den Zweikämpfen. Das eigentliche Highlight ist aber wohl ein neuer Kämpfer. Wer genau den Ring betreten wird ist noch nicht bekannt. Nintendo of Japan hat ein Video auf Twitter hochgeladen, welches sehr ungenaue Ausschnitte vom neuen Charakter zeigt. Es lässt sich aber erkennen, dass beide Arms mit Nunchakus ausgestattet sind. Falls ihr euch das Video ansehen wollt, haben wir es hier verlinkt.

Spielt ihr Arms? Falls ihr diese Frage gerade mit einem „Nein“ beantwortet habt, könnt ihr euch unseren Test vom Spiel durchlesen.