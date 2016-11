Mass Effect: Andromeda – Art Director plaudert auf Twitter Ã¼ber Spielinhalte

Mass Effect: Andromeda – Neues über Hubs, Aliens und Spielareale

Der Creative Director Mac Walters, welcher für „Mass Effect: Andromeda“ verantwortlich ist, hat auf Twitter einige Fragen von euch beantwortet. Er ging dabei unter anderem auf die Aliengeschlechter ein und ließ uns wissen, dass es wieder Hubs geben wird.

„Mass Effekt: Andromeda“ wird im Frühjahr 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Falls ihr den neuen Game-Trailer noch nicht kennt:

You’re the new Pathfinder. How far will you go? Watch the new Mass Effect: Andromeda trailer. pic.twitter.com/DIKgTXKgCG — Mass Effect (@masseffect) 7. November 2016

Die Alien-Arten in „Mass Effect: Andromeda“ sollen eine „komplette Geschlechts-Repräsentation“ besitzen, sie sind also im Regelfall Männlein oder Weiblein. Bioware arbeitet auch daran, dass die Areale in Mass Effect Andromeda an Vertikalität zunehmen und somit offener wirken, so Mac Walters. Außerdem versprach uns der Art Director ein besseres Dialogsystem für das Sci-Fi-Rollenspiel. Es wird unter anderem an den Flirt-Optionen in Dialogen gearbeitet, sodass man erkennen kann, bei welcher Möglichkeit es sich um eine Flirt-Option handelt. Weiter ins Detail gehen wollte er dabei leider nicht.

Ihr freut euch sicher, dass es wieder Hubs geben wird, in denen ihr euch mit NPCs unterhalten und Aufgaben annehmen könnt. Omega, Ilium, Tuchanka oder Citadel sind solche bewohnten Hubs. Ferner ging er vor einigen Tagen darauf ein, dass Cerberus nicht an der Andromeda-Initiative beteiligt sei und dass ihr mit den „Kett“ keine gemeinsame Sache machen könnt. Voraussichtlich werden auch in den kommenden Tagen weitere Info-Brocken von Mac Walters folgen.

Der Start der Initiative erfolgte zwischen den Events im zweiten und dritten Teil der beliebten „Mass Effect“-Titel. Im neuen Teil soll es weder Reaper noch Massen-Portale in der Andromeda-Galaxie geben.

Zum Schluss ging Walters auf das am 9.Dezember 2016 stattfindende Event „A Video Game Musical Odyssey in Montreal“ ein, auf dem das neue Musik-Theme Premiere feiert.

Hear the Mass Effect: Andromeda theme for the first time, live in concert. December 9 & 11 only: https://t.co/xJNO3H1Nz0 pic.twitter.com/ORl8EN6LxM — BioWare (@bioware) 17. November 2016

Freut ihr euch auf „Mass Effect: Andromeda“ ?