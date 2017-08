Artifact: Valves neues Dota 2 Kartenspiel

Digitale Sammelkartenspiele liegen momentan im Trend. Publisher wie Bethesda, CD Project Red oder auch Blizzard konnten mit ihnen Millionen von Spielern begeistern. Valve hat diese Entwicklung erkannt und will mit dem kürzlich angekündigten Artifact ebenfalls ein Stück vom großen Kartenkuchen für sich haben.

Dota als Kartenspiel

Ob Hearthstone, Gwent oder The Elder Scrolls: Legends – wer momentan Interesse an Kartenspielen hat, der trifft auf eine große Auswahl von Vertretern des Genres. Nun möchte auch Publisher und Entwickler Valve mitmischen und kündigte kürzlich ein eigenes an. Während den Dota 2 Championchips in Seattle wurde ein Teaser Trailer veröffentlicht, welcher ein neues Spiel namens Artifact ankündigt. Das Kartenspiel greift auf das Universum von Dota zu, und wird unter anderem bekannte Charaktere der Reihe beinhalten.

Genaue Informationen hat Valve uns noch nicht mitgeteilt. Screenshots oder Gameplay sucht man vergeblich. Deswegen ist es auch nicht bekannt, ob an einem neuen Spielsystem geschraubt wird oder der Publisher sich an der Konkurrenz orientiert. Sicher ist nur, dass das Spielbrett aus drei Reihen bestehen wird, welche für unterschiedliche Kartentypen Platz bieten.

Kritik aus Community

Die Ankündigung von Artifact kam bei Valves Fans nicht sonderlich gut an. Der Teaser hat nach einer kurzen Zeit eine beachtliche Anzahl an negativen Bewertungen und Kommentaren erhalten. In Letzteren wird vor allem kritisiert, dass die für das Kartenspiel benötigten Ressourcen nicht für größere Produktionen benutzt wurden. Auch der Versuch auf einem bestehenden Trend aufzuspringen findet undankbares Feedback.

Den eher nichtssagenden Teaser Trailer findet ihr hier:

Was haltet ihr von Valves neuer Ankündigung? Könnt ihr die Kritik aus der Community verstehen?