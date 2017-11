Ascent Infinite Realm: Neues MMORPG der PUBG Macher

Die Entwickler des erfolgreichen PlayerUnknown’s Battlegrounds gaben mit einem Trailer ihr neuestes Projekt bekannt. Ascent Infinite Realm, ein MMORPG im Steampunk-Style.

Ascent Infinite Realm – ästhetisch und aufregend

Bluehole präsentierte heute einen Trailer zu A:IR, mit dem ihr einen ersten Einblick in die Welt des Spiels bekommt. Die Open-World hat mit zahlreichen Fantasy-Elementen und dem generellen Steampunk-Design optisch einiges zu bieten. Aber nicht nur das: Ebenfalls könnt ihr and Realm-vs-Realm-PvP Kämpfen teilnehmen. Mounts und Fahrzeuge in Ascent Infinite Realm dienen nicht nur der Transportation, sondern sollen vor allem in Schlachten als Hilfsmittel dienen. Ob in der Luft oder vom Boden aus mit Mechas ist dabei euch überlassen. Die Kombination aus beidem bringt auf jeden Fall mehr Dynamik ins Spiel. Interessant ist ebenfalls, dass ihr wohl dazu in der Lage sein werdet, eure Luftschiffe induividualisieren könnt. Im Kampf selbst stehen euch fünf verschiedene Klassen zur Auswahl. Mehr dazu könnt ihr euch auf der offiziellen Seite zu Ascent Infinite Realm anschauen.

Veröffentlicht wird der Titel von Kakao Games, die ebenfalls Spiele wie „Black Desert Online“ rausgebracht hat. Wann ist noch nicht bekannt, aber in der ersten Hälfte des nächsten Jahres soll es immerhin schon eine erste Closed Beta geben.