Assassin‘s Creed Empire: Entscheidungen formen langfristig die Spielwelt

Fallout lässt grüßen! Gerüchten zufolge soll der neue Ableger der etablierten Marke Assassin’s Creed auf den klangvollen Namen „Empire“ hören – Soweit nichts Neues im Kosmos der klingenbewährten Kapuzenkletterer. Doch Ubisofts Creative Officer Serge Hascoet rückte kürzlich mit einem kleinen Detail heraus, das für den neuesten Teil der Erfolgsserie eine herausragende Rolle spielen könnte: Denn im nächsten Assassins’s Creed sollen die Entscheidungen, die ihr im Spiel trefft, langfristigen Einfluss auf die Spielwelt nehmen.

Bereits Anfang des Jahres sickerten die ersten Details zum aktuell in der Entwicklung befindlichen Blockbuster durch. Angekündigt wurde das neue Assassin’s Creed offiziell noch nicht, doch zumindest der Titel des neuen Ablegers scheint vergleichsweise sicher. Nachdem der Reihe 2016 eine kurze Verschnaufpause eingeräumt wurde, wird das französische Branchen-Schwergewicht mit „Empire“ wohl wieder voller Elan auf den Markt stürmen – Pathos und Bombast inklusive.

Die Handlung des neuen Teils steht noch in den Videospiel-Sternen. Unbestätigten Quellen zufolge werden wir möglicherweise den Anfang einer neuen Trilogie erleben, die den chronologischen Verlauf der letzten Teile unterbricht und sich ganz auf die antiken Wurzeln menschlicher Hochkultur besinnen soll. Drei mögliche Schauplätze sind im Gespräch: Ägypten, Griechenland und Rom. Unter dem Banner des Römischen Reichs könnte sich der Spieler in antiken Metropolen wie Athen oder Alexandria wiederfinden. Möglicherweise spielt auch Alexander der Große eine Rolle in Assassin’s Creed „Empire“.

Bestätigt ist allerdings die Aussage des Creative Officers Serge Hascoet, dass ihr im neuen Ableger der Reihe eine deutlich höhere Entscheidungsfreiheit erwarten könnt, die langfristige Einschnitte in die Spielwelt garantieren soll. Im Stil eines The Witcher 3 – Wild Hunt oder Fallout 4 steht für Ubisoft fest, dass sich nun auch die Assassin’s Creed-Reihe von durchgeplanten Spielen verabschiedet und geschlossene Scripts deutlich seltener Anwendung finden.

For the next Assassin’s Creed, the designers have created a system in which what I do not only has meaning just now, but also long-term. My actions will change the world.