Assassins Creed: Erstes Bild des Protagonisten aufgetaucht

Marvel vs. Capcom Infinite: Kämpferliste geleakt?

Heutzutage geht alles nur noch über Leaks. Besonders kurz vor der E3 2017 in Los Angeles Mitte Juni könnten wir fast meinen, dass es ein wenig mit Kalkül passiert, um sich interessanter zu machen. Nichtsdestotrotz ist nun eine Liste mit den Kämpfern bei Marvel vs. Capcom Infinite aufgetaucht. Der NeoGaf-User Ryce, der schon in der Vergangenheit mit verschiedenen Leaks zu diesem Spiel auf sich aufmerksam machte, veröffentlichte diese Liste nun. Laut dieser gibt es 28 Charaktere und no