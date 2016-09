Assassin’s Creed: Kein neuer Titel bis 2018?

Vor kurzem hatten die Jungs von Gamespot CEO und Mitbegründer von Ubisoft, Yves Guillemot zum Interview gebeten. Es wurde so einiges an Themen angesprochen, darunter auch die neue Nintendo NX, von der Ubisoft voll und ganz überzeugt zu sein scheint. Aber auch über die Pläne für Assassin’s Creed hat Guillemot ein paar Worte verloren.

Eine Assassin’s Creed Durststrecke?

Fans der Attentäter-Reihe können sich dieses Jahr erstmals keinen neuen Titel der beliebten Reihe ins Regal stellen. Nach Assassin’s Creed Syndicate hat Ubisoft sich scheinbar dazu entschlossen, dem nächsten Spiel wesentlich mehr Zeit einzuräumen. Das bestätigte CEO Guillemot auch im Interview mit Gamespot.

„Was wir in der Entwicklung des nächsten Teils gesehen haben, war eine Gelegenheit, das Spiel aufs nächste Level zu bringen. Also haben wir gesagt, dass wir uns so viel Zeit wie nötig nehmen werden, um die Erfahrung fantastisch zu machen. Das war machbar, weil wir andere Spiele parat hatten. Dieses Spiel hat das große Potential die Marke zu revolutionieren.“

Als die Interviewer von Gamespot bei der vagen Zeitangabe nochmal nachhakten, hieß es von Guillemots Seite lediglich: „Es wird zurück sein, wenn es bereit ist. Und das wird sein, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas da haben.“ Und das ist scheinbar nicht zwangsläufig nächstes Jahr. Demzufolge könnte es sein, dass wir uns tatsächlich auch eine längere Durststrecke als gedacht einstellen müssen. Mehr hat der gute Mann leider nicht verraten. Wie diese Revolution der Marke aussehen wird, werden wir dann halt sehen, wenn wir’s sehen.

Zwei Platzhalter

Wenn ihr die News rund um Assassin’s Creed aufmerksam verfolgt habt, ist die Ezio Collection sicher nicht unbemerkt an euch vorbeigegangen. Erscheinen wird sie am 15. November. Neben dieser Remaster-Sammlung mit allen Teilen rund um den Attentäter Ezio Auditore da Firenze erwartet uns noch der Film, der kurz vor Weihnachten an die Kinoleinwände geworfen wird. Seine Premiere feiert der Streifen am 21. Dezember. Aber reicht das aus, um den Fans die Wartezeit auf den neuen Titel zu versüßen?

Wie seht ihr das? Seid ihr grundsätzlich bereit längere Zeit auf ein Spiel zu warten, damit es auch qualitativ etwas zu bieten hat? Lasst eure Meinung in den Kommentaren hören!