Assassins Creed Origins: Bayeks neue Feinde im Trailer

Kriegs-Elefanten und Maskierte Feinde

Am 27. Oktober 2017 heißt es wieder: Attentate, Action und weite Landen. Assassins Creed Origins wird uns wieder in die Welt der Assassinen entführen. Das Game bringt uns diesmal alles nennenswerte, was es zu Gründung der Assassinen, zu sagen gibt. Indes gibt es wieder einen neuen Trailer der uns die Mächte zeigt die Bayek vernichten muss.

Assassins Creed Origins wird uns nach Ägypten entführen wo wir uns nicht nur mit Mutter Natur anlegen müssen, in Form von Krokodilen, Nilpferden, Hyänen und Elefanten. Elefanten? Wahrscheinlich. Denn der neue Trailer zeigt uns wie Bayek es nicht nur mit einer großen Verschwörung zutun bekommt sondern auch mit einem abnormen Kriegs-Elefanten. Wie immer stehen unserem neuen Assassinen also schier unmögliche Aufgaben bevor die er zu meistern hat.

Jede Maske steht für einen Verschwörer

Wie meistens steht hinter dem ganzen Schlamassel, in was jeder unserer Assassinen bisher verwickelt war, wieder ganz im Zeichen eines großen Verschwörung Kreises. Gegen wen oder was sich Bayek durchsetzten muss zeigt uns der neue Trailer. Diesen wollen wir euch an dieser Stelle auch nicht länger vorenthalten.

Assassins Creed Origins steht nicht nur für die Gründung der Bruderschaft sondern ist auch das erste Assassins Creed nach einer kleinen Pause. Wie hoffen demnach das man sich bei Ubisoft gut erholt hat und möglichst neue Features einbauen wird. So einiges ist uns ja schon bekannt. In diversen Artikeln in unserer News-Kategorie findet ihr die ein oder andere Neuerung schon im Detail und könnt euch von den meisten Trailern schon etwas berieseln lassen. Das Spielt wird am 27.Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich und bietet dem Vorbesteller eine neue Mission.