Assassin’s Creed Origins: Darstellung von sexy Kleopatra in der Kritik

Noch nicht lange auf dem Markt und schon muss Assassin’s Creed Origins ordentlich Kritik wegstecken. Historiker bemängeln die sexualisierte Darstellung der ägyptischen Herrscherin Kleopatra, wie sie im Spiel zu sehen ist.

Mit den Spielen aus der „Assassin’s Creed“-Reihe brachte Ubisoft schon mehrere Titel heraus, die alle in der Vergangenheit spielen und meistens auch wichtige historische Ereignisse mit einbinden. Auch der neueste Teil ist da keine Ausnahme: So trefft ihr mit Bayek im Laufe der Handlung auf Kleopatra, eine verführerische und schöne Femme Fatale, die ihre Macht vor allem durch ein sehr laszives Verhalten auslebt. In Zwischensequenzen flirtet sie mit etlichen Männern und bietet während Festlichkeiten sogar an, dass jeder Mann mit ihr schlafen kann – solange derjenige sich danach exekutieren lässt.

Kleopatra als verführerische Herrscherin

Historiker kritisieren nun genau diese Darstellung der Königin, denn es handle sich dabei um ein westliches Zerrbild dessen, wer Kleopatra eigentlich gewesen ist. Dieses sei durch römische Propaganda entstanden, als Kaiser Augustus seinen Kriegsfeind Marcus Antonius, der ein Verhältnis mit Kleopatra hatte, in Verruf bringen wollte. Er stellte es so dar, als sei Antonius von ihr verführt worden.

Laut den hauptberuflichen Historikern sei Kleopatra entgegen der sexy Verbildlichungen aber eine kalkulierende und taktisch vorgehende Herrscherin gewesen, die in ihrem Leben allerhöchstens mit zwei Männern eine sexuelle Beziehung gepflegt hat. Wenn sie sich jemanden sonst hingegeben hätte, dann nur, um ihr Land zu schützen, da sie wie die Pharaonen vor ihr auch eine gottgleiche Königin gewesen war.

Assassin’s Creed Origins – Fakt oder Fiktion?

Ob diese Kritik aber berechtigt ist, ist eine andere Frage. Denn Ubisoft legt mit der „Assassin’s Creed“-Reihe zwar Wert darauf, sie zu Zeiten spielen zu lassen, die es tatsächlich gab, aber von historischer Richtigkeit sollte man nicht unbedingt ausgehen. Es erscheint dann doch eher unwahrscheinlich, dass ein Assassine mit den gebauten Flugmaschinen Da Vincis durch die Gegend geflogen ist und dabei noch mehrere Truppen von Borgias abgeschlachtet hat, wie man es in „Assassin’s Creed Brotherhood“ mit Ezio konnte.

Alles in allem mag die Umsetzung von Kleopatra geschichtlich also nicht ganz korrekt sein, aber Assassin’s Creed Origins ist, wie die anderen Spiele auch, ein fiktives Werk aus dem Hause Ubisoft.