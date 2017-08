Assassins Creed Origins: Eine neue Mission im Trailer

Bayek, der Hilfsbereite

Bis wir das neue Assassins Creed Spiel in den Händen, oder auf dem Speicher, haben dürfen ist es ja nicht mehr lange. Es ist jedoch ein neues Video aufgetaucht. Dieses seht ihr wie immer am Ende des Artikels.

Der neue Held Bayek streift grade ein wenig durch die Wüste nahe der Pyramide Gizeh. Er sieht eine bewusstlose Person auf dem Boden und möchte natürlich helfen. Den Bayek ist ein sogenannter Magi das ist eine uralte Blutlinie von Kriegern. Sie beherrschen viele verschiedene Kampfstile und ihr oberstes Ziel ist es die Menschen Ägyptens zu beschützen. Doch als er sich runterbeugt wird er niedergeschlagen. Seine Verfolgungsjagd bringt ihn zu alten Gräbern und führt durch die Wüste. Auch sein Adler kommt zum Einsatz. mit diesem könnt ihr die Umgebung einmal mehr ausspähen bevor ihr euch einen Plan macht heimlich die Feinde auszuschalten oder voll eins auf die Mütze zu geben.

Freie Entscheidungsgewalt

Denn in Origins bestimmt ihr wann ihr Missionen und vor allem wie ihr Missionen macht. So wurde bereits bekannt gegeben das es keine Missionsgebiet-Begrenzer mehr geben wird. Habt ihr grade keine Lust euch um eine Angelegenheit zu kümmern dann könnt ihr einfach gehen. Das soll dem Spiel noch eine weitere Open-World-Note verpassen. Kommen wir zurück zur eigentlichen Mission. Diese könnt ihr euch in dem achtzehn minütigen Gameplay Video ansehen.

Assassins Creed Origins erscheint am 27.Oktober.17 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Ab da muss sich, der jetzt schon irgendwie sympathische, Bayek gegen seine Vorgänger wie etwa Altair, Conner und Arno durchsetzen. Wir sind gespannt darauf wie Ubisoft das letzte Jahr Pause für die Reihe genutzt hat und hoffen auf viele neue Elemente und freuen uns darauf den Beginn der Bruderschaft zu erleben. Seid ihr auch schon so gespannt oder habt ihr die Reihe bereits an den Nagel gehangen? Lasst es uns wissen und schreibt uns in die Kommentare.