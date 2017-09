Assassins Creed Origins: Geschichtsstunde mit neuen Modus

3D-Modell vom alten Ägypten

Assassins Creed Origins ist noch nicht einmal auf dem Merkt und schon wird von großen Updates und Patches geredet. Diesmal geht es um einen Geschichtsstunden-Modi dieser nennt sich Hieroglyphen-Initiative. Was genau dahinter steckt erklären wir euch hier.

Der Name Hieroglyphen-Initiative klingt ja schon sehr kryptisch und geheimnissvoll. Genau das gegeteil bietet er uns aber. Wir haben mit den neuen Modus die Möglichkeit in das ägyptische Reich ca. 50 vor Christus zu blicken. Zugegeben das können wir auch im Hauptspiel. Wenn der, zu beginn 2018 erscheinende Modus, nicht noch ein paar mehr möglichkeiten hätte. Diesmal können wir uns die Welt auch erklären lassen. Wir begeben uns also nach Ägypten und bekommen etliche Infos über den Bau der Pyramiden, Mumifizierung, Leben und tot von der Pharaonin Kleopatra. Wir begleiten also ohne Zeitdruck oder Mission Zahlreiche Ägyptologen und Forscher auf einer Reise durch die Antike.

Geschichtsstunde mit Ägyptologen

Wir können uns also auf eine Ägypten freuen was uns in aller Pracht erklärt und präsentiert wird. Mit Fachkräften an unserer Seite können die Geschichts-Fans nun das meiste über Ägypten lernen. Zum Abschluss haben wir noch einen Trailer zu dem großen Projekt. Von offizieller Seite heißt es zu dem neuen Modus: