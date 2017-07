Assassins Creed: Origins: Interview mit Ashraf Ismail

Der Neue Assassine Bayek

Im Neuen Assassins Creed: Origins werdet ihr in die Rolle von Bayek schlüpfen. Was man über ihn und seine Geschichte erfahren muss hat der Lead Director Ashraf Ismail in einem Interview mitgeteilt. Laut ihm ist der neue Protagonist tief mit Ägypten selbst verbunden. Bayek ist ein sogenannter Magi. Die Magi sind eine uralte Blutlinie von Kriegern und recht fähigen Kämpfern. Sie beherrschen viele verschiedene Kampfstile und ihr oberstes Ziel ist es die Menschen Ägyptens zu beschützen. Sie sind barmherzig und helfen dem Afrikanischen Volk an jeder erdenklicher Front.

Über Bayek selbst sagte Ismail

Bayek selbst empfindet Sympathie und Mitgefühl für die Ägypter, aber Außenseiter ist er allerdings leid. Er glaubt an die Rituale und die Polizeistrukturen des alten Ägyptens. Aber er hält am Geist der Vergangenheit fest. … … Wenn er das alte Ägypten repräsentiert, was muss er machen oder werden, wenn seine Welt ausstirbt, wenn die neue Welt kommt und wenn er in dieser neuen Welt überleben möchte – was muss er werden?

Des weiteren erklärte der Lead Director das Bayek eine sehr reaktive Person sei. So ist er in schönen Momenten sehr glücklich aber auch unglaublich emotional und unbeherrscht wenn mal etwas nicht ganz nach Plan verläuft. Trotzdem nehme er seine Aufgabe als Beschützer sehr ernst.

Das Ziel sei es Bayek selbst als eine Physische Manifestation des Alten Ägyptens zu präsentieren. Alles was dieses Land zu der Zeit so groß gemacht hat auf eine einzige Person zu spiegeln. Die Geschichte um den neuen Helden soll uns also Verkörpern was das Land selbst hätte machen sollen oder gemacht hat um den Wandel in ein neues Zeitalter zu bestehen. Im Übergeordneten Ziel ginge es darum, dem Spieler zu erklären, warum grade aus Ägypten und diesen Alten Kriegern die Assassinen Bruderschaft entstanden ist.

Bayek wird in Assassins Creed: Origins ab dem 27.Oktober.17 beweisen müssen wie Stark er im Vergleich mit Ezio, Edward, Jacob und co. bei den Spielern abschneidet.