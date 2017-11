Assassin’s Creed – Origins: Kostenlos beim Kauf von MSI Mainboards und PC´s

In Zeiten in denen gefühlt jede Woche ein neues Blockbuster Spiel erscheint, dürften vor allem die PC-Spieler unter euch mit ihrem Rechnerknecht stellenweise an ihre Grenzen kommen. Da ist es natürlich kaum verwunderlich, wenn ihr derzeit auf der Suche nach mehr Power seid. Um hier eurem Geldbeutel etwas Entlastung zu schaffen bieten viele Hardware-Hersteller gute Bundles an bei denen ihr zu einem neuen Rechner oder Einzelteilen gleich ein Blockbuster Spiel oben drauf bekommt. Einer dieser Hersteller ist MSI, bei dem ihr gerade Assassin´s Creed: Origins für Lau bekommen könnt, doch dafür müsst schnell sein.

Neues MSI Mainboard = Assassin´s Creed Origins

Die Formel bei der neuen Aktion von MSI ist einfach: Beim Kauf eines der ausgewählten Mainboards oder Gaming-PC´s bekommt ihr einen Download Code für Assassin´s Creed Origins oben drauf. Das gute daran, die Auswahl ist wirklich groß und so sollte für jeden Geldbeutel das passende Produkt dabei sein. Unter den Aktionsprodukten findet ihr unter anderem Mainboards der X299- und X370-Serie sowie Gaming PCs der Aegis-, Infinite-, Nightblade- und Trident-Reihe. Doch um an einen der Codes zu kommen müsst ihr schnell sein, denn die Aktionen gilt nur vom 04.11.2017 bis zum 31.12.2017 und das auch nur solange der Vorrat reicht. Das Spiel wird von MSI nach der Produktregistrierung in Form eines Gamecodes zur Verfügung gestellt, der im Uplay-Store eingelöst werden kann.

Hier nochmal die komplette Liste an Produkten für die Aktion.

Folgende Mainboards sind als Bundle erhältlich:

X299 GAMING M7 ACK

X299 GAMING PRO CARBON AC

X299 GAMING PRO CARBON

X370 XPOWER GAMING Titanium

X370 GAMING M7 ACK

Folgende Gaming PC sind als Bundle erhältlich:

Aegis Ti3

Aegis X3

Aegis 3

Infinite X

Infinite A

Nightblade 3

Nightblade MI3

Nightblade MIB

Trident 3

Ihr wollt mehr Infos zu der Aktion dann schaut doch mal unter https://de.msi.com/Promotion/assassins-creed-origins-bundle-desktop nach.