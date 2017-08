Assassin’s Creed Origins: Neue Details zum Kampfsystem

Der franzöische Publisher Ubisoft hat ein neues Video zu Assassin’s Creed Origins hochgeladen. In diesem beantwortet Game Director Ashraf Ismail verschiedene Fragen und geht dabei vor allem auf das überarbeitete Kampfsystem ein.

Von Grund auf Erneuert

In dem auf YouTube veröffentlichten Video widmet sich Ahraf Ismail den verschiedenen Fragen aus der Community. Vor allem über das Kampfsystem von Assassin’s Creed Origins kamen viele Informationen ans Licht. Nach Aussagen des Game Directors hat ich dieses fulminant verändert. Die Kämpfe werden sich intuitiver anfühlen als es noch bei den Vorgängern der Fall war. Auch sollen diese wieder eine Herausforderung darstellen, weshalb man bei einem Kampf gegen ein größere Gruppe auch mal die Beine in die Hand nehmen sollte. Das FAQ findet ihr hier:

Im Video wird erläutert, dass das gesamte Kampfsystem nun komplett anders funktioniert. In den vorigen Teilen der Assassin’s Creed Reihe basierte ein Gefecht auf vorgefertigten Animationen. Greift man einen Gegner an, wird erst die Bewegung abgespielt ehe man sich wieder bewegen kann. In Origins wird nun ein Hitbox-System verwendet. Ähnlich wie zum Beispiel in Dark Souls könnt ihr mit euren Waffen nun mehrere Gegner gleichzeitig Treffen. Auch spielen jetzt die Länge und Geschwindigkeit des Kampfgerätes eine große Rolle. Ihr werdet nicht mehr durch automatisierte Animationen vom Spielfluss ausgebremst.

Verschiedene Waffen

Zusätzlich hat Ismail erklärt, dass es eine Menge verschiedener Waffentypen geben wir. Jeder Nahkampftyp (zum Beispiel Kampfstab oder Doppelklinge) hat ein eigenes Moveset, welches euch verschiedene Vor- und Nachteile bringt. Auch die Fernkampfwaffen unterscheiden sich stark in ihrem Nutzen. Trefft ihr auf eine Gruppe von Gegner, nutzt ihr besser den von Ismail genannten „Shotgun“-Bogen. Dessen Pfeile teilen sich in mehrere Geschosse auf. Für Freunde des heimlichen Vorgehens gibt es einen Bogen, dessen Pfeile ihr durch das feindliche Areal lenken könnt und Gegner so leise ausschaltet.

Ubisoft hat schon häufig erklärt, dass Assassin’s Creed Origins die ursprüngliche von Grund auf erneuern will. Glaubt ihr, dass Origins ein Erfolg werden kann?