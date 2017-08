Assassin’s Creed Origins: Neuer Trailer zeigt historische Charaktere

Blackbeard, Napoleon, Cäser

Es dauert nicht mehr lange dann erwartet uns der neue Assassin’s Creed Teil. Welche großen Persönlichkeiten uns denn diesmal erwarten zeigt uns ein neuer Trailer den wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollen.

Kenner der Reihe wissen es bereits längst. Wir treffen immer wieder auf die großen Persönlichkeiten jeder Epoche in der die jeweiligen Spiele angesiedelt sind. So haben wir unter anderem schon als Ezio Auditore da Firenze den berühmten Wissenschaftler und Künstler: Leonardo di ser Piero da Vinci getroffen. Desweiteren konnte man, im dritten teil mit dem Halb-Indianer Connor, zusammen mit Benjamin Franklin über die Vorzüge von älteren Frauen philosophieren. Nun erwarten uns natürlich auch noch weitere große Persönlichkeiten.

Bayek in Action

Wir wir in dem Trailer sehen macht Origins dort keine Ausnahme. Zu der Reihe an schon getroffenen, Helden und Schurken unserer Weltgeschichte, folgen nun auch Gaius Julius Cäsar und Kleopatra VII. Philopator. Zudem können wir in dem Trailer den Helden Bayek in Aktion sehen. Der Angehörige der Magi zeigt eindrucksvoll sein Können. Die weiten Steppen und imposanten Pyramiden dürfen natürlich nicht fehlen in einem Video was uns auf das alte Ägypten vorbereiten soll.

Assassins Creed Origins erscheint am 27. Oktober für alle die beiden Konsolen Xbox One und PlayStation 4 sowie für den PC. Vorbesteller erhalten zudem eine weitere einzigartige Mission.