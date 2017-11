Assassin’s Creed Origins: Neues DLC und Infos zum Season-Pass

Hunt-Showdown: Closed Alpha schon diesen Winter

Crytek gab bekannt, diesen Winter noch, eine Closed Alpha für Hunt: Showdown bereit zu stellen. Schon jetzt kann man das Spiel in einer atemberaubenden Grafik in den Entwicklungstagebüchern sehen. Hunt: Showdown ist wieder da Hunt: Showdown wurde 2014 erstmals unter dem Namen Hunt: Horrors of the Gilded Age vorgestellt. Kurz danach musste das Projekt wegen finanziellen Problemen wieder eingestampft werden. Damals wollte Crytek einen ähnlichen Titel wie Vigil Games Darksiders entwickeln.