Assassins Creed Origins: Neues Video zeigt die Schleichfähigkeiten

Still und heimlich

Schon immer war die Assassins’s Creed-Reihe dafür bekannt, dass man seine Gegner tötet, ohne gesehen oder gehört zu werden. Das wird natürlich in dem neuen Ableger „Assassin’s Creed Origins“ nicht anders sein. Der brandneue Trailer New Stealth Gameplay in Acient Egypt zeigt euch Einzelheiten und lässt den Hype-Train gnadenlos weiterrollen.

Der Trailer zeigt verschiedene Strategien, die ihr nutzen könnt, um eure Gegner zu exekutieren, ohne bemerkt zu werden. Darunter sind Klassiker wie das Anschleichen von hinten und das Töten des Gegners durch einen Stich in den Rücken, aber auch neue einzigartigere Varianten, welche die überarbeiteten Spielmechaniken und Fähigkeiten nutzen.

Zum Beispiel gibt es den Predator Bow , einen Bogen, dessen Pfeile du nach Abschießen steuern kannst. So etwas haben wir in Assassin’s Creed noch nicht gesehen und deswegen sind wir noch gespannter, was uns noch in den nächsten Tagen an Gameplay-Videos geboten wird.