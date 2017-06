Assassin’s Creed Origins: Offizieller Trailer auf der E3 2017 erschienen

Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der Gamerherzen höher schlagen. Auf der E3 in Los Angeles geben sich auch dieses Jahr wieder die größten Spielepublisher und Entwickler die Klinke in die Hand. Ubisoft hat mit Assassin’s Creed Origins auf jeden Fall eins der ganz großen Highlights auf der Messe hervorgebracht.

Nach Gerüchten und Leaks nun Gewissheit

Schon seit längerem hielten sich die Gerüchte und Berichte über den neuen Assassin’s Creed Teil hartnäckig an der Spitze der News. Einige Leaks haben in der Vergangenheit schon das Setup und den Namen verraten. Nun haben die französischen Mannen diese bestätigt. Zusätzlich veröffentlichten sie die ersten Trailer zu dem neuen Teil der Erfolgsfranchise. Diese zeigen eine atemberaubende Landschaft im alten Ägypten, in der ihr in Origins die Anfänge der Bruderschaft erkunden dürft.

Auch das Erscheinungsdatum wurde von Ubisoft preisgeben. So dürft ihr euch ab den 27. Oktober 2017 wieder auf Klettertour begeben. Das normale Spiel wird aller Voraussicht nach 60 US Dollar kosten. Das Deluxe Pack liegt bei 70 US Dollar und eine Gold Edition gibt es für 100 US Dollar und enthält das Deluxe Pack und den Season Pass. Für nochmals zehn Dollar mehr bekommt ihr die Gold Steelbook Variante mit entsprechendem Steelbook für eure Sammlung.