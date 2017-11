Assassin’s Creed Origins: Patch sorgt für Grafikprobleme

The Witcher: Definitiv kein vierter Teil

Obwohl der Entwickler bereits gesagt hatte, dass The Witcher eine Trilogie ist, hatten viele Fans noch Hoffnung. Diese wurde im Interview mit dem CEO Adam Kicinski von CD Projekt Red nun endgültig erstickt. The Witcher: Neue Hoffnung erwacht CD Projekt Red hat zwar The Witcher 4 eine Absage gegeben, jedoch wollen sie die Fans nicht im Stich lassen. So wird man in ferner Zukunft neue Spiele für die Welt von The Witcher entwickeln, aber Gerald wird keine Rolle mehr spielen. Erwarten kö