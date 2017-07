Assassins Creed Origins: Ubisoft sieht in die Zukunft

Erwartungen sind sehr realistisch

Erst kürzlich legte Ubisoft einen neues Geschäftsbericht vor und äußert sich zu den Erwartungen über ihr neuestes Assassins Creed. Demnach habe die Pause den Entwicklern neuen Schwung gegeben. Mit den angepeilten Verkaufszahlen bleibt man aber realistisch. Assassins Creed: Origins wird uns im Oktober diesen Jahres auf den Konsolen und PC bereitstehen. Der Entwickler verspricht sich von dem Spiel gute Verkaufszahlen, wenn auch nicht die Höhen einen Assissins Creed: Unity. Demnach soll uns das Spiel so einiges bieten und auch die Verschiebung von Red Dead Redemption 2, welches von Rockstar kommt, soll dem Verkauf des neues Spiels und auch anderen Ubisoft Projekten durchaus zugute kommen. CEO Yves Guillemot und der CFO Alain Martinez erwarten demnach wenigstens bessere Verkaufszahlen als zu dem letzten Ableger.

Planung mit Download Erweiterung

Assassins Creed: Syndicate, die Geschichte um die eher ungleichen Zwillinge, konnte die Spieler nicht so sehr fesseln und die Verkaufszahlen sprachen für sich. Der französische Publisher erwarte diesmal auch ein geringeres Maß an physischen Verkäufen über die Ladentheken und mehr digitale Verkäufe durch Download-Erweiterungen. Allerdings schrecken viele Spieler bei den letzten Worten etwas zurück. Denn grade die mangelnde Liebe zu DLCs habe Ubisoft nicht unbedingt beliebt gemacht. Man vermutet ähnliche Verkaufsstrategien wie bei For Honor. Demnach wäre Assassins Creed mit einem Schlag wahrscheinlich bei vielen Fans deutlich unbeliebter. Was jedoch genau mit der Aussage gemeint ist, wie sich Assassins Creed: Origins im Vergleich zu seinen Vorgängern präsentieren wird und ob die Spieler den Beginn der Assassinen Bruderschaft feiern werden sehen wir also am 27.Oktober 2017 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC.