Assassin’s Creed: Origins – Unterwasser-Umgebungen mit Geheimnissen, Loot und gefährlichen Tieren

Nichts ist wahr …

Das bald erscheinende Assassin’s Creed: Origins ist momentan das Thema für jede Menge Gesprächsstoff. Ubisoft erklärt uns in einem großen Blog-Beitrag etwas über die Umgebung, unter anderen auch die Größe der Spielwelt. Wissenswertes aus diesem Beitrag erfahrt ihr bei uns.

Es dauert nun nicht mehr lange und wir sind bald wieder mit einem Assassinen in einem fernen Land unterwegs. Diesmal: Bayek, der einem uralten ägyptischen Orden anhängt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das ägyptische Volk zu beschützen. Durch die vorübergehende Zusammenarbeit Ägyptens mit dem alten Rom wurde sein Orden allerdings von einer anderen Macht, die jetzt die Befehlsgewalt hat und als eine Art Ordnungshüter fungiert, vollkommen verdrängt. Bayek ist im Alten Ägypten nun auf der Suche nach einem Platz für ihn. Da kann er auch eine ganze Weile suchen. Die Welt von Assassin’s Creed: Origins soll die bisher größte im gesamten Franchise sein – etwas größer als die von AC: Black Flag. Mit einem großem Haken. Es gibt weitaus weniger Wasser und wenn ist es vollgepackt mit Geheimnissen, Loot und gefährlichen Tieren.

… alles ist erlaubt

Die Karte wurde unter anderem mit großer Sorgfalt produziert – wie auch in den vorigen Teilen mit Hilfe von Experten. So holte man sich Ägyptologen mit dazu. Desweiteren wurde eine gewaltige Zahl an Materialien über das alte Ägypten zur Hand genommen, darunter Filme und Comic-Bücher, aber auch historische Texte. All dies sollte helfen, das Alte Ägypten wieder aufleben zu lassen. Die Karte selbst bezieht sich auf den Bereich um Alexandria über das Nil-Delta bis Aswan (Assuan) im Süden. Das ist schon ein ganz schönes Stück Land. Auf der heutigen Karte entspricht das ungefähr diesem Bereich:

Man merke dazu allerdings noch eines an. Die Größe einer Spielwelt kann auch in gähnender Langeweile für die Spieler enden. Was wir also nun wirklich von der wirklich imposanten Spielwelt erwarten können, sehen wir spätestens, wenn es erscheint. Das wird am 27. Oktober 2017 der Fall sein. Xbox One, PlayStation 4 und PC Spieler können sich an diesem Tag wieder die Klinge ums Handgelenk schnallen und losmeucheln.