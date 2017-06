Assassin’s Creed Origins: Vorbesteller-Karte leakt einige Infos

Wir könnten schon fast sagen: „Und täglich grüßt das Murmeltier.“ Mal wieder sind kurz vor der E3 2017 in Los Angeles Informationen zu einem kommenden Blockbuster geleakt und mal wieder geht es um Ubisofts Franchise Assassin’s Creed. Eine Vorbestellerkarte bei dem amerikanischem Händler Target enthüllt uns den Namen und einige Boni für die Gold Edition.

Zu den Pharaonen

Bisher wurde von dem französischem Publisher nur bestätigt, dass es einen neuen Teil der Reihe geben wird. Weder der Name, noch das spekulierte Setting wurden als wahr abgesegnet. Nun ist im Internet aber ein Bild mit der besagten Karte aufgetaucht. Auf der ist der Zusatz Origins verwendet und im Hintergrund erkennen wir eindeutig die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx, also ein ägyptisches Setup.

Zudem verrät uns die Karte, dass Vorbesteller eine exklusive Mission namens Secrets of the first Pyramids erhalten. Weiter enthüllt sie uns die Inhalte der Gold Edition. Diese enthält neben dem Spiel ein Deluxe Pack, den Season Pass und ein Steelbook für das Spiel. Jedoch gibt es weiterhin keinen Hinweis auf den Release des Spiels. Was uns aber ein wenig stutzig werden lässt, ist das Logo von Ubisoft unten rechts. Dies ist noch das alte Logo, obwohl der Konzern vor kurzem ein neues vorgestellt hatte. Aber hier ist anzunehmen, dass die Vorbestellerkarten bereits raus gingen, um pünktlich zur E3 und der Enthüllung auf der Pressekonferenz am Montag in den Läden zu sein.

Wir immer gilt auch hier wieder: Bitte alle Gerüchte und geleakte Informationen mit Vorsicht behandeln.