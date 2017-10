Assassin’s Creed Origins: Wird Lootboxen beinhalten

Immer mehr Infos zum Spiel

In den letzten Wochen tauchen vermehrt Gameplay-Videos zu dem neuen Ableger der Assassin’s Creed Reihe auf, eines davon bestätigt nun, dass Loot-Boxen integriert werden. Das System, welches schon bei anderen aktuellen Spielen, wie Mittelerde: Schatten des Krieges, Forza Motorsport 7 oder WWE 2K18 Einzug gehalten hat, wird also nun auch in Kürze bei dem neuen Assassins Creed Verwendung finden.

Einzelheiten sind fraglich

Die Loot-Boxen, zu deutsch „Beutekisten“ sollen im Spiel den Namen „Heka-Chest“ tragen und werden bei verschiedenen Händlern zu erwerben sein und unter der Kategorie „Mysteriöse Gegenstände“ gelistet werden. Wie im Video zu sehen, werden diese Waffen, Rüstungen und Schild enthalten. Jedoch ist es noch nicht klar, ob dort auch kosmetische Gegenstände oder exklusive Inhalte enthalten sind. Des Weiteren bleibt es offen, ob die Kisten per Mikrotransaktion für Echtgeld erworben werden können oder ob nur die Spielwährung zum Einsatz kommen wird.

Am genausten wissen wir es, wenn „Assasin’s Creed Origins“ am 27. Oktober für PC, XBOX One und die PS4 erscheinen wird.